В это воскресенье на "Голосі країни-10" начался новый этап - «нокауты», где участники соревновались за победу в главной битве эпохи, сольно исполняя песни на сцене.

Оставайся дома: участники "Голосу країни-10" поддержали украинцев трогательным видео Пресс-служба

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В связи с введением карантина через COVID-19 и внесением изменений в график трансляции вокального шоу «Голос країни», в это воскресенье зрители «1+1» увидели первый из четырех «нокаутов», которые были отсняты заранее. В каждом из эфиров, посвященных «нокаутам», за участие в четвертьфинале проекта будут бороться участники отдельной команды.



Первые вокальные нокауты юбилейного сезона открыла команда MONATIKa. Подопечные звездного тренера не только удивляли своими выступлениями телезрителей, но и подготовили для них видеообращение, в котором подчеркнули важность соблюдения рекомендаций при введении карантина.

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Участники команды MONATIK неоднократно рассказывали о теплой атмосфере в коллективе и дружеских отношениях друг с другом, а свою команду во главе со звездным тренером называют второй семьей. Они активно поддерживают друг друга на личных страницах в социальных сетях и, учитывая тот факт, что сейчас общаются преимущественно онлайн, решили поддержали украинцев трогательным видео:

Именно сейчас настал тот момент, когда нам всем нужно объединиться. Сегодня мы вместе с вами остаемся дома, ведь сейчас самое сильное оружие против вируса - это самоизоляция. Это время обратиться к себе, быть рядом со своими близкими и родными. Правила простые, мы должны их соблюдать и понимать - они спасают нам жизнь - обратились к телезрителям участники юбилейного сезона «Голосу країни-10»в видео.

Участник сергей Роман Пресс-служба

А звездный тренер MONATIK в прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» отметил, что в условиях карантина следует больше времени проводить с семьей и близкими:

Признаюсь, для меня карантин - это такое время, когда на все хочется посмотреть со стороны, оценить, переоценить, насколько важен каждый день, насколько важно не терять свое время, насколько важно быть с семьей. Поэтому для меня карантин - это время для семьи и творчества, - рассказал мультиартист.

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По результатам первого эпизода «нокаутов» стали известны имена четвертьфиналистов команды MONATIK, которые будут бороться за победу уже в прямых эфирах. Звездный тренер выступлениями своих подопечных доволен:

Я в восторге от команды, я очень большой фанат каждого из них. Они удивительные люди. Не хочется, чтобы этот путь заканчивался - это команда нового десятилетия, команда MONATIK. Каждый из них «эксклюзивный» и крутой . Сейчас нас осталось четверо, но все, кто были, крутые и я горжусь вчерашним эфиром, - признался артист.

Участница Мелен Пасса Пресс-служба

В прямые эфиры попали: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, который в «нокаутах» исполнил песню Sting - «Roxanne»; современный гуцул из Карпатских гор Сергей Роман, удивил новым звучанием украинской народной песни «Несе Галя воду», которую исполнил в стиле R`n`B; бэк-вокалистка МОNАТИКа Лида Ли, которая зажгла сцену, исполнив хит Christina Aguilera - «Fighter» и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасса, которая исполнила песню Линды - «Мало огня».

Напомним, в воскресном выпуске впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов начали действовать новые правила. Теперь тренеры имеют право забрать в свою команду участника среди тех, кто не прошел дальше. По результатам первого эпизода свое право на кражу использовал Дан Балан, тренер спас Марию Кондратенко - звезду сериала «Школа». Она автоматически попадает в следующий этап шоу и будет бороться за победу во время прямых эфиров уже в команде Дана Балана.

Оставайся дома: участники "Голосу країни-10" поддержали украинцев трогательным видео Пресс-служба

Воспользуются ли правом на кражу Тина Кароль, МОNАТИК, ПТП с NK и кто из участников попадет к ним в команду, зрители узнают в ближайшее время.

Напомним, прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся. Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время - внимательно следите за новостями проекта на официальных страницах в соцсетях.

Участница Лида Ли Пресс-служба

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