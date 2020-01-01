Телеканал 1+1 продлил этап "нокауты" и перенес прямые эфиры "Голосу країни-10".

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Создатели вокального проекта “Голос країни“ внесли изменения в график трансляции прямых трансляций 10 сезона из-за карантина. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Инстаграм.

Так, эфиры, которые должны были состоятся 5, 12 и 19 апреля, перенесут на другие даты. А репетиции участников пройдут в онлайн-режиме.

“У зв’язку з введенням карантину через COVID-19 і з турботою про вас, ми змушені перенести прямі ефірі ювілейного сезону шоу, які були заплановані 5, 12 та 19 квітня, на інші дати. Також для зменшення ризиків усі репетиції учасників з тренерами було скасовано або переведено в онлайн режим“, - говорится в публикации.

"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу перенесли из-за карантина Скриншот

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Кроме того, организаторы “Голосу країни-10“ продлили показ этапа “Нокауты“ на четыре выпуски, каждый из них будет посвящен отдельной команде.

“Етап “нокаути“ буде подовжено – ти побачиш одразу чотири програми, відзняті заздалегідь, кожна з яких буде присвячена окремій команді“, - отмечается в сообщении.

"Голос країни-10": Прямые эфиры шоу перенесли из-за карантина Скриншот

Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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