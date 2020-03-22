"Голос країни-10": Cмотреть десятый выпуск онлайн

Узнайте имена первых участников четвертьфинала "Голосу країни-10".

"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" instagram.com/kamenskux

В воскресенье, 22 марта, вышел десятый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 показали первую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого тренеры определятся с участниками прямых эфиров.

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В нокауты попали 36 конкурсантов – по 9 в каждой команде тренеров. По правилам шоу “Голос країни“ на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.

Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.

В десятом выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.

Команда MONATIK instagram.com/goloskrainy_official

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Кроме того, Дан Балан воспользовался своим правом на кражу и Мария Кондратенко автоматически попадает в прямые эфиры.

Мария Кондратенко скриншот

А вокалисты Владислав Семенов, Мария Щербак, Александр Календа и Ася Хорошун покинули проект.

Смотрите полное видео десятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 22.03.2020:

Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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