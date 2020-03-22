"Голос країни-10": Cмотреть десятый выпуск онлайн
В воскресенье, 22 марта, вышел десятый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В эфире канала 1+1 показали первую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого тренеры определятся с участниками прямых эфиров.
Читай также: В стиле украинских народных песен: “Время и Стекло“ перепели свои хиты
В нокауты попали 36 конкурсантов – по 9 в каждой команде тренеров. По правилам шоу “Голос країни“ на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.
Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутах“.
В десятом выпуске стало известно, какие участники из команды MONATIK прошли в прямые эфиры. Так, в четвертьфинале мы увидим: Мелен Пасса, Сергея Асафатова, Сергея Романа та Лиду Ли.
Читай также: “Голос країни-10“: Прямые эфиры шоу перенесли из-за карантина
Кроме того, Дан Балан воспользовался своим правом на кражу и Мария Кондратенко автоматически попадает в прямые эфиры.
А вокалисты Владислав Семенов, Мария Щербак, Александр Календа и Ася Хорошун покинули проект.
Смотрите полное видео десятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 22.03.2020:
Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
https://vk.com/id474083