Звезда “Крепостной” Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени

Актриса Фатима Горбенко рассказала, в честь кого ее назвали.

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Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы “Акушерка” производства StarLight Production. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Режиссер – Анатолий Григорьев. Главную роль в картине сыграла звезда “Крепостной” Фатима Горбенко. Кроме анонса сериала, актриса рассказала также о своем необычном имени.

“Родители моего отца – чистокровная татарка из Казани Гульсум Шарифовна Агаева и украинский хирург Мстислав Михайлович Горбенко – после войны, в 1946 году, выехали из Одессы в Молдову в поисках лучшей судьбы. В то время там можно было хоть как-то выжить. По крайней мере, не голодать. Потом, когда в Украине стало легче, отец – Мстислав Горбенко – вернулся в Одессу, где я родилась. Но папа очень гордится своими татарскими корнями, поэтому назвал меня в честь своей сестры Фатимы”, - делится главная героиня сериала “Акушерка”.

Фатима Горбенко с родителями Пресс-служба

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Уже скоро зрители увидят Фатиму в новой драматической роли – акушерки Татьяны, которая спасает рожениц. По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

Сериал является адаптацией американского фильма “Акушерки” 2001 года. Также в сериале снялись Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

"Акушерка" Пресс-служба

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