"Акушерка": первые факты о новом сериале

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы “Акушерка” производства StarLight Production. Мы собрали несколько фактов, чтобы познакомиться поближе с новым сериалом.

“Я играю Татьяну Скворцову. Она акушер-гинеколог, главврач роддома. У моей героини сильный характер и железные принципы. Каждая операция для неё – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами. Коллеги ее уважают за высокий профессионализм и самоотдачу. Родные же привыкли, что Таня живет на работе. Муж, учитель русского языка, уже даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с “поля боя”, семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Таня чувствует, что так дальше продолжаться не может, но работа для неё на первом месте. По-другому она не может”, - рассказывает о своей героине Фатима.