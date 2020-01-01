Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2”: биографии всех участников

Знакомтесь с двадцаткой 2 сезона кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы"!

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Во втором выпуске “МастерШеф. Профессионалы” на канале СТБ прошли первые три испытания после кастинга. После каждого конкурса участники открывали новые грани своего мастерства. Часть из них сразу поднималась на балкон, часть продолжала испытания, а часть моментально отправлялась домой. В итоге из 30 человек осталось 20. Именно они получили именные кители и смогут продолжить свое участие в шоу.

Знакомьтесь с двадцаткой лучших профессиональных поваров Украины.

Грибеник Евгений

Место жительства: Киев

Возраст: 35 лет

Место работы: шеф в ресторане “Fabius”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Евгений с 15 лет на кухне. Он начинал еще с советских котлет, поварского училища и работы в Киото. После школы “Ferrandi” и Баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов “Козырная Карта” и шефом-диетологом в клинике “Исида”. Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины. Более того, именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа. На “МастерШеф. Профессионалы”-2 Евгений пришел, чтобы испытать свои силы и одержать победу.

Алимов Никита

Место жительства: Киев

Возраст: 27 лет

Место работы: повар горячего процесса в ресторане “Lucky”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Никита готовил на лайнерах и в “Конча-Заспе”. Также Никита пробовал себя шефом, но нехватка управленческого опыта привела его на кухню ресторана “Lucky” к Владимиру Ярославскому. Никита убежден, что судья “МастерШеф. Профессионалы” — самый строгий и справедливый шеф. Повар не ждет подсуживания, а наоборот уверен, что Владимир будет более требовательным к нему, чем к остальным. Почему? Потому что Никита – все еще его повар.

Кравченко Ефим

Место жительства: Киев

Возраст: 19 лет

Место работы: шеф-кондитер в “Автограф”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

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Ефим знаком зрителям, ведь уже пробовал свои силы в 1 сезоне “МастерШеф. Профессионалы”. Но тогда кондитер довольно быстро вылетел и не смог попасть в 15-ку лучших профессиональных поваров. Ефим утверждает, что в 1 сезоне он очень скромно себя вел и дал быстро “съесть”, но в этот раз себя в обиду не даст. Ефим сейчас работает шеф-кондитером и помощником Лизы Глинской. А вновь на “МастерШеф. Профессионалы”-2 пришел для того, чтобы показать, чего он стоит, и продемонстрировать всем свой кулинарный талант.

Касьянова Александра

Место жительства: Харьков

Возраст: 23 года

Место работы: повар горячего цеха в ресторанах “Mama Lama” и “Первая Чайхана”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Александра всю кулинарную базу получила сама, просто тренируясь дома. Ее взяли на работу без опыта и образования в ресторан. Она работает шесть дней в неделю по 12-15 часов в сутки.

Александра очень любит готовить из мяса, но хорошо дружит и с тестом, и с холодными блюдами. Профессионал мечтает стать крутым шефом и добиться этого всего за пять лет. Александра хочет поучиться у невероятных людей, которых встретит на проекте “МастерШеф. Профессионалы”-2.

Ермаков Владислав

Место жительства: Харьков

Возраст: 32 года

Место работы: шеф-повар в “Panorama”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Владислав впервые попал на кухню в подростковом возрасте. Тогда его целью была только возможность заработать деньги. Но со временем кулинария его засосала. Теперь же Владислав готовит каждый день, даже в собственные выходные! Уже более 10 лет он работает шеф-поваром в харьковском ресторане “Panorama”. Кроме страсти к кулинарному искусству, Владислав является любителем спорта и активного образа жизни: ходит в спортзал и бегает по воскресеньям.

Кобыляцкая Анастасия

Место жительства: Харьков

Возраст: 19 лет

Место работы: кондитер ресторана “Чехов”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Настя – победительница в “МастерШеф. Кулинарный выпускной”. После проекта девушка пошла учиться на кондитера в школу Алена Дюкасса в Париже. Также она уже провела множество мастер-классов для детей и взрослых. Сейчас Настя работает в ресторане “Чехов” кондитером. Параллельно учится в техникуме на технолога и в университете — на ресторанном бизнесе. Также она участвует в кулинарных конкурсах, соревнуется со взрослыми и не боится конкуренции. Девушка не хочет останавливаться на достигнутом и именно поэтому пришла на “МастерШеф. Профессионалы”-2.

Берк Светлана

Место жительства: Киев/ Испания

Возраст: 45 лет

Место работы: владелица ресторана в Испании

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

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Светлана покорила зрителей и судей тем, то самостоятельно преодолела тысячи километров и приехала на кастинг “МастерШеф. Профессионалы”-2 из Испании на автомобиле. В городе, где она живет, уже есть 4 мишленовских ресторана. Сама же Светлана окончила испанскую школу ресторанного дела, организовывала первые гастротуры. Позже она путешествовала с поварами по мастер-классам и работала в качестве переводчика, тем самым пополняя свой багаж знаний. В данный момент она является владелицей собственного ресторанчика в Испании.

Брайчук Валентин

Место жительства: Киев

Возраст: 20 лет

Место работы: су-шеф в ресторане “100 років тому вперед”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Валентин с 15-ти лет подрабатывал на кухне. Сам парень родом из небольшого города Коростень. Когда юный шеф переехал в Киев, то после работы ночевал в кинотеатрах и на вокзале, потому что ему негде было жить. Но его стремление и страсть к кулинарии привели его к желаемой цели. В данный момент Валентин работает су-шефом в “100 років тому вперед”, шеф-поваром которого является Евгений Клопотенко. По словам шефа, он выбрал Валентина еще в ПТУ. А самого парня очень вдохновляет совместное кулинарное увлечение с Евгением. Парень работает без выходных месяцами, ведь кроме кухни в его жизни нет ничего более важного, и он посвящает любимому делу все свое время.

Канарян Эдуард

Место жительства: Киев

Возраст: 29 лет

Место работы: сейчас не работает

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Эдуард – творческий экспериментатор. Он обожает сочетать, на первый взгляд, совершенно неподходящие друг другу продукты и вкусы. Проработав долгое время шеф-поваром в различных заведениях, он понял, что это не его. Шеф не готовит, он руководит. А Эдуард хочет готовить еду, ведь ему это интереснее. На сегодняшний день он очень увлечен локальными кулинарными традициями разных народов и стран.

Цвигун Александр

Место жительства: Ирпень

Возраст: 21 год

Место работы: сейчас не работает

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Александр – талантливый юный кулинар. Парню больше всего по душе скандинавская кухня, но он не представляет кулинарное искусство без экспериментов и нестандартных решений. В свои 19 лет он уехал набираться опыта в Польшу, в лучшем ресторане города. Шеф ему доверял, и поэтому ближе к концу работы Саша уже был су-шефом и помогал обучать новеньких. Юный профессионал решил оставить работу за границей, чтобы ухватить как можно больше опыта на “МастерШеф. Профессионалы”-2.

Даниелян Давид

Место жительства: Армения

Возраст: 29 лет

Место работы: шеф-повар в казино

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

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Давид родом из Армении. Он мечтал стать врачом, но из-за финансового положения не смог поступить. Судьба привела его именно на кухню. Из Армении Давид переехал по приглашению соотечественника. Шефствовал на многих кухнях украинских ресторанов. В основном профессионал специализируется на европейской и восточной кухнях. В Харькове Давид работал в еврейском ресторане, в Северодонецке был шефом ресторана у армянина. Сейчас же Давид вернулся в Армению и работает шефом в казино. На “МастерШеф. Профессионалы”-2 он пришел потому, что чувствует, что достиг определенного уровня. И на проекте вместе с другими шефами он сможет открыть для себя что-то новое.

Жигулина Юлия

Место жительства: Киев

Возраст: 28 лет

Место работы: владелица кейтеринговой компании

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Юлия продолжает свой поварской род, который начался с ее бабушки. Отец всегда оценивал каждое ее блюдо. Юлия отлично управляется с мясом. В свое время занималась кенди-барами, но мясо ее больше влечет. Своим коронным блюдом считает приготовленное мясо утки. На кухне Юлия бывает очень жесткая, но только в том случае, если что-то идет не так.

Самардак Виктор

Место жительства: Киев

Возраст: 31 год

Место работы: су-шеф в ресторане “Маяк”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Виктор после окончания школы пошел учиться на повара в ПТУ. Спустя всего 2 недели обучения он устроился на практику в лучший ресторан Кривого Рога. Там Виктор и начал строить свою кулинарную карьеру. Профессионал хорошо знаком с азиатской и европейской кухнями. Также Виктор отлично чувствует себя и в кондитерском искусстве. В свое время шеф много работал в европейских ресторанах, а от своих подчиненных требует полного послушания. В карьере бывали случаи, когда восстанавливал дисциплину даже кулаком. Сейчас же Виктор работает су-шефом у участника первого сезона “МастерШеф. Профессионалы” Александра Абрамова.

Мицкевич Владислав

Место жительства: Киев

Возраст: 24 года

Место работы: шеф-повар в ресторане “Cheffood”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Влад уже хорошо знаком зрителю. Парень начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. В “МастерШеф”-8 Влад дошел до финала. После проекта он начал работал бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. На “МастерШеф. Профессионалы”-2 Влад пришел победить и доказать, что он – не аматор.

Чахмахчян Владимир

Место жительства: Одесса

Возраст: 31 год

Место работы: шеф-повар и совладелец ресторана “Bareo”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Владимир начал готовить еще в возрасте шести лет со своей мамой. И уже тогда он определился с профессией. Окончив школу, он пошел учиться на повара. Отработал в более двадцати ресторанах. От каждого профессионал брал что-то свое и уходил в поисках нового. Владимир много путешествует и собирает знания, контакты поставщиков, новые техники и тренды. Пробовал питона, крокодила, морского ежа, червей и различных насекомых. Провел 160 дней в Индии. Весь пережитый опыт он воплощает в стенах собственного ресторана авторской кухни. Помимо работы увлекается дайвингом, автоспортом, рыбалкой. А “МастерШеф. Профессионалы”-2 – такой же новый опыт, возможность обмена знаниями и умениями, которые он обязательно применит в своем ресторане.

Цуперяк Анатолий

Место жительства: село Нересниця

Род занятий: шеф в творческом отпуске

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

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После окончания “МастерШеф”-3 Анатолий поехал к себе на родину, где его пригласили в лучшее заведение Закарпатья на стажировку. Работал шефом в ресторане “Дейли”, которое считается лучшим в западном регионе. За три года Анатолий освоился и потом перешел в другой ресторан шефом. Долго работал в ресторане в Буковели, но не сошелся характером с владельцем, уволился и вернулся домой. Сейчас занимается покупкой недвижимости для своей семьи. Его кулинарная мечта – вернуться на кухню и заработать деньги на собственное заведение.

Карпюк Николай

Место жительства: Ивано-Франковск

Возраст: 19 лет

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Николай полюбил кухню еще в 8 классе. Поэтому после школы парень поступил на пищевого технолога. Очень хорошо знаком с биографией Эктора Хименес-Браво и считает, что может достичь тех же высот. Юный профессионал мечтает о собственном месте в истории кулинарии. Родные не поддерживают выбор профессии, но он выбрал свой путь и идет только вперед. Парню нравится европейская, итальянская и французская кухни. На кухне ресторана придумывает новые блюда, которые часто шеф внедряет в меню заведения.

Высоцкий Максим

Место жительства: Харьков

Возраст: 27 лет

Место работы: работал су-шефом в отеле в Черногории

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Максим не знал, чем заниматься, и мама отправила его в общепит. Так он поступил в ПТУ на повара. Институт не потянул, ведь, по его мнению, там много лишних предметов, а вот в ПТУ было все по делу. В ходе обучения он пошел на практику, после чего кем и где только не работал: в суши-баре, поваром в Италии и других странах Европы. После этого Максим пошел работать в харьковский ресторан “Panorama”, но вскоре решил поработать поваром на лайнере. Следующей его профессиональной остановкой стала Черногория и работа су-шефом в отеле. Решил перед тем, как закрепиться там, испытать свои силы и набраться опыта на “МастерШеф. Профессионалы”-2.

Гамарник Яна

Место жительства: Богуслав

Возраст: 31 год

Место работы: мастер практического искусства в кулинарном училище

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Яна уже более семи лет преподает в ПТУ. Изо всех сил она старается обновить форму обучения, чтобы дети учились современной высокой кухне, а не общепитовским блюдам советских времен. Для этого профессионал самостоятельно находит нужную информацию, которую старается передать студентам на своих лекциях. На кухню “МастерШеф. Профессионалы”-2 Яна пришла для того, чтобы научиться передовым техникам и блюдам, а затем – передать свои знания подрастающим поварам.

Побережник Юрий

Место жительства: Львов

Возраст: 20 лет

Место работы: пиццайоло в пиццерии “Тесто”

Двадцатка “МастерШеф. Профессионалы-2” пресс-служба

Юрий уже долгое время работает в пиццерии. Его специальность – неаполитанская пицца. Парень подает большие надежды и готовится стать пицца-шефом. Вообще Юрий готовит с самого детства. До работы в пиццерии, он также работал в ресторанах с украинской, американской и итальянской кухнями. На кастинг “МастерШеф. Профессионалы”-2 Юрий пришел для того, чтобы с головой окунуться в что-то совершенно новое и показать собственное мастерство другим профессионалам.

Ранее мы писали о кулинарных лайфхаках участников первого сезона шоу “МастерШеф. Профессионалы“.

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