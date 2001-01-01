"Мышеловка для кота": 10 интересных фактов о новом сериале "Квартала 95"
Уже совсем скоро, а именно 2 марта на телеканале “1+1“ состоится премьера первого криминального детектива от студии “Квартал 95“.
Читай также: Какая романтика: Ткач и Казанин из “Квартала“ показали архивные фото со свадеб
В центре сюжета “Мышеловки для кота“ – игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница. Все они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов. Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и… еще три миллиона долларов! Узнав об этом, “мышки“ начинают свою игру с “котами“. Игру, в которой ставки могут обыграть самих игроков.
- 1. Изначально рабочее название сериала было “Снег на голову“.
- 2. Мало того, что “Мышеловка для кота“ – это первый детектив в истории студии “Квартал 95“, это еще и дебютная режиссерская работа такого масштаба для Михаила Савина. Ранее он работал над сценариями таких проектов, как “Сваты“ и “Любовь в большом городе“, и занимался постановкой шоу “Игры приколов“.
- 3. Съемки 12-серийного фильма заняли 51 съемочную смену, а вот самый длительный рабочий день длился порядка 18 часов.
- 4. По словам режиссера, еще в процессе создания сценария в проекте было запланировано участие актера Дмитрия Суржикова. Только изначально он должен был играть олигарха, а не журналиста. Всего же на роли троих олигархов рассматривали 7 популярных украинских актеров, среди которых был и Михаил Кукуюк. Но в итоге роли достались Сергею Сипливому, Андрею Романию и Евгению Ковырзанову.
- 5. Съемки “Мышеловки“ проходили прошлым летом, одновременно с другим проектом студии – нашумевшим сериалом “Папик“. Поэтому актрисе Дарье Петрожицкой, сыгравшей в обоих сериалах, приходилось мотаться с одной съемочной площадки на другую, иногда выделяя на сон всего пару часов.
Читай также: Беременна первенцем: Звезда “Женского квартала“ выставила стильные фото с животиком6. Жизнь студенческого города снимали на территории Налоговой академии Украины, которая находится в Ирпене. А церковь, которую по сюжету покупает один из олигархов, нашли в поселке Буча. На момент съемок в ней еще ни разу не проводили богослужений.
- 7. По сюжету сериала, в доме, где живет журналист, есть собака. Но оказалось, что в реальной жизни актер Дмитрий Суржиков боится этих животных (в детстве его покусал пес). Поэтому сцены с собакой из сценария пришлось убрать.
- 8. За время съемок режиссер Михаил Савин похудел на 12 кг. “Я это не планировал, просто для меня эти несколько месяцев были как один большой съемочный день. В этот период у меня не было ни семьи, ни друзей, и все время занимала работа“, - признается режиссер.
Читай также: “Безмятежная хохотуха“: Елена Кравец показала детское фото старшей дочери9. Одни из самых драматичных сцен сериала снимали в действующем аэропорту им. Сикорского. На время часть стоек регистрации была перекрыта, но в некоторых моментах в кадр все же попадали реальные туристы, ожидающие своего рейса.
- 10. В фильме прозвучит сразу несколько известных композиций украинских музыкантов. Это хиты в исполнении Марии Чайковской и группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“.
Ранее сообщалось, что создатели “Лиги смеха“ рассекретили имена судей шестого сезона.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил