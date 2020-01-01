Дочерей Джоли и Питта прооперировали: Подробности

Голливудская звезда Анджелина Джоли рассказала, куда пропала на два месяца.

Всемирно известная американская актриса и режиссер Анджелина Джоли призналась, почему не появлялась на различных мероприятиях почти два месяца. Кинозвезда сообщила, что две ее дочери перенесли тяжелые операции. Об этом Джоли написала в статье для журнала Time.

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Свою публикацию 44-летняя артистка посвятила Международному женскому дню. Анджелина призвала всех девушек быть сильными и рассказала о проблемах со здоровьем у 13-летней Шайло и 15-летней Захары.

По словам актрисы, Шайло перенесла операцию на бедре. А о том, что случилось с Захарой, звездная мама решила не сообщать. Статью Джоли написала, сидя на в больничной палате.

“Последние два месяца я провела в операционной и вне ее со своей старшей дочерью и несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра ложится под нож на операцию на бедре. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, а затем помогала им в следующий раз. Я видела, как все мои девушки так легко все останавливали и ставили друг друга на первое место, и чувствовали радость служения тем, кого они любят“, - поделилась Анджелина.

Анджелина Джоли с дочерьми Getty images

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

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