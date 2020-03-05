Татьяна Высоцкая: "Ни одну историю "Таємниці ДНК" я так не ждала!"

Ведущая проекта "Таємниці ДНК" рассказала о самом трогательном выпуске шоу.

В минувшем выпуске ток-шоу “Таємниці ДНК“ зрители увидели историю Биби – девушки, которая приехала из Нидерландов, чтобы узнать правду о своем рождении. Проект провел масштабное расследование, и его результаты тронули и зрителей, и команду ток-шоу, и ведущую – Татьяну Высоцкую.

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В полтора года Биби взяли в приемную семью, а после – увезли за границу. Поначалу девушка не знала, что ее воспитывают не биологические родители, но, в это же время, не ощущала близости с семьей. А позже, увидев свидетельство о рождении, все стало на свои места. После того как Биби создала свою семью и стала матерью, у нее проснулось непреодолимое желание понять, почему ее родная мать оставила ее. В надежде на помощь она обратилась в “Таємниці ДНК“, и команде удалось помочь!

"Таємниці ДНК" пресс-служба

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Это расследование стало самым масштабным за историю проекта. Команда выяснила, как зовут вероятную мать Биби, но саму женщину найти не удалось – она итак находится в розыске. Тем не менее, произошедшее в студии вызвало у героини не меньшие эмоции – благодаря тщательной работе команды, получилось разыскать родных сестер Биби – Веру, Юлию и Марию. Это стало неожиданным и для девушек, ведь все они не были знакомы и могли лишь догадываться о существовании друг друга. Результаты теста ДНК подтвердили, что они являются сестрами. По окончанию программы девушки провели вместе несколько дней, а после – Биби вернулась домой – в Нидерланды. Сестры продолжают общаться и ждут скорой встречи, ведь теперь у каждой из них большая семья.

“Это история, в которой красноречиво все! От рождения девочки и до мужественной смелости – приехать за тысячи километров, чтобы посмотреть в глаза болезненной истине. Ни одну историю проекта я так не ждала! И – да, это один из тех случаев, когда ты знаешь, зачем ты этим занимаешься. У каждой из девушек бесповоротно изменилась жизнь и каждая обрела наибольшее счастье – большую семью. Это история, которая рвет все шаблоны!“, - комментирует ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

"Таємниці ДНК" пресс-служба

Новые выпуски ток-шоу “Таємниці ДНК“ будут выходить по вторникам, в 22:45 на СТБ.

Ранее эксперт рассказал, какими бывают тесты ДНК.

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