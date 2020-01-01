Что смотрят украинские звезды: Катя Осадчая назвала любимые сериалы

Ведущая "Світського життя" подсказала, какие сериалы можно посмотреть на карантине.

Известная украинская ведущая, звезда проектов “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая продолжает делиться различными киноподборками с подписчиками. Ранее артистка назвала любимые фильмы, а теперь решила подсказать, какие сериалы можно посмотреть на карантине.

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Так, на своей странице в Инстаграм Катя опубликовала снимок, где она позирует в светлой рубашке с розовыми полосками и штанах изумрудного цвета. А в описании к стильному фото ведущая разместила список сериалов. Так, в ТОП-6 Осадчей вошли “Корона“, “Молодой Папа“, “Новый Папа“, “Утреннее шоу“, “Черное дзеркало“ и “Политик“.

Катя Осадчая назвала любимые сериалы Скриншот

🍿 “Корона”, три сезони. Той випадок, коли історію Великої Британії під час правління Єлизавети II можна вивчити, лише переглядаючи серіал. Мене особливо вразила історія виховання принца Чарльза, стосунки в шлюбі нинішньої королеви та зміни прем‘єрів. Чого тільки варта фраза: “За час мого правління ви вже п‘ятий прем’єр. Ви всі хворієте, втомлюєтеся, не хочете нести відповідальність, а я залишаюся. У мене, на відміну від вас, вибору немає”

🍿 “Молодий папа”. Фантазія на тему можливого Папи. Особливої уваги заслуговує вбрання Джуда Лоу в ролі Папи Римського, який купить та ухвалює нестандартні для католицизму рішення.

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🍿 “Новий папа”. Зі Джудом Лоу об’єднується незрівнянний Джон Малкович. Розкривати секретів не буду, бо це той випадок, коли продовження серіалу не пограє першій частині. Та додам, що окремих овацій заслуговують камео Мерліна Менсона і Шарон Стоун в гостях у Папи.

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🍿 “Ранкове шоу”. Здається, цей серіал бачили всі. Але якщо ви ще не встигли й вас дуже цікавить життя телебачення зсередини в умовах руху me too, обов‘язково перегляньте. Через те, що продюсерові Харві Вайнштеейну дали 23 років в‘язниці, історія серіалу набуває ще більшої актуальності.

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🍿 “Чорне дзеркало”, п’ять сезонів. Серіал називають пророчим: сценаристи втілили в ньому всі свої фантазії про майбутнє та політику. Й дивовижно, що проблеми в стрічці не лише не вигадані, а й з часом стають дедалі актуальнішими.

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🍿 “Політик”. Красиво відзнята політична іронія. Хоча наше політичне життя в Україні таке, що всі серіали відпочивають.

Напомним, ранее Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей.

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