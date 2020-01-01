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Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале

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Фатима Горбенко призналась, что до сих пор не может отойти от своего образа в сериале .

Акушерка: Звезда
Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале
Пресс-служба

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Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы “Акушерка“ производства StarLight Production. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Режиссером выступил Анатолий Григорьев. Главную роль в сериале исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Актриса поделилась первыми эмоциями от сложных съемок.

Акушерка: Звезда
Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале
Пресс-служба

Сериал “Акушерка“ - это невероятно драматичная история о сильной женщине. Фатима играет Татьяну Скворцову – талантливого врача, акушера-гинеколога. Каждая операция для нее – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами.

Для меня съемочный период был изматывающим, поскольку каждый день я пыталась дотянуться до масштаба личности героини. И в этом мне неустанно помогали продюсер Галина Балан-Тимкина, режиссер Анатолий Григорьев и автор сценария Оксана Калитюк.

Акушерка: Звезда
Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале
Пресс-служба

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Татьяна живет на работе, муж учитель даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с “поля боя“, семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Но работа для нее на первом месте и по-другому она не может.

Когда начались съемки я так погрузилась в свою героиню, что даже дома не могла полностью вернуться к себе, как и мой персонаж. Что, конечно, не могло не отразиться на отношениях с близкими.
Нам кажется, что такие самоотверженные, фанатичные к своей профессией личности как Татьяна, спасающие людей – безупречные герои. Но на самом деле, они ранимы, беззащитны, не приспособленные к жизни, одиночки. Они один на один со своей миссией. Их можно, либо принять полностью, либо отпустить, - считает главная героиня сериала Фатима Горбенко.

Акушерка: Звезда
Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале
Пресс-служба

Сериал попадет в самое сердце зрителя с первой серии. Так что не стоит пропустить захватывающую медицинскую драму, которая никого не оставит равнодушным.

Акушерка: Звезда
Акушерка: Звезда "Крепостной" рассказала о новом драматичном сериале
пресс-служба

Ранее мы писали, будет ли продолжение “Спіймати Кайдаша“. 

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Теги: СТБ, сериал, Акушерка
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Источник: IVONА bigmir)net

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