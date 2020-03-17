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Зачитала рэпчик: Участница "Голоса страны" выложила песню о коронавирусе

Комментариев: 1
Екатерина Степура перечислила в песне меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусом, и посоветовала не паниковать.

Зачитала рэпчик: Участница
Зачитала рэпчик: Участница "Голоса страны" выложила песню о коронавирусе
instagram.com/step.ura

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Участница вокального талант-шоу  Голос страны-10, модель Екатерина Степура, которая борется за победу в конкурсе в команде певицы Насти Каменских и продюсера, исполнителя Алексея Потапенко, зачитала рэп о коронавирусе.

Видео Катя выставила в Инстаграм. В песне она призвала слушателей не паниковать и перечислила меры предосторожности, которых нужно придерживаться в карантине. 

Про Коронавирус! Слушайте!
Месседж через музыку. Ребята, соблюдайте карантин, любите близких, помогайте тем, кому это нужно в это сложное время, а главное НЕ паникуйте. Всем желаю быть здоровыми! 💛
Я не могу не читать если я в @potapa и @kamenskux в команде, наверное 🖤🤪, - написала Катя.

Ранее мы писали, что Екатерина Степура поделилась фото 18+.

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Теги: Голос Країни, рэп, коронавирус
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Источник: IVONА bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.03.2020, 18:22
Оценка:  0
pусский
Ей покрыли поносом морду и волосы, только этой коросте и петь про коронавирус!
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