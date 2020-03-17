Екатерина Степура перечислила в песне меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусом, и посоветовала не паниковать.

Зачитала рэпчик: Участница "Голоса страны" выложила песню о коронавирусе instagram.com/step.ura

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Участница вокального талант-шоу Голос страны-10, модель Екатерина Степура, которая борется за победу в конкурсе в команде певицы Насти Каменских и продюсера, исполнителя Алексея Потапенко, зачитала рэп о коронавирусе.

Видео Катя выставила в Инстаграм. В песне она призвала слушателей не паниковать и перечислила меры предосторожности, которых нужно придерживаться в карантине.

Про Коронавирус! Слушайте!

Месседж через музыку. Ребята, соблюдайте карантин, любите близких, помогайте тем, кому это нужно в это сложное время, а главное НЕ паникуйте. Всем желаю быть здоровыми! 💛

Я не могу не читать если я в @potapa и @kamenskux в команде, наверное 🖤🤪, - написала Катя.

Ранее мы писали, что Екатерина Степура поделилась фото 18+.

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