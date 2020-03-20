УкраїнаВдома: 5 вариантов саморазвития в условиях карантина от ведущей Анны Пановой

ТОП-5 полезных занятий, на которые раньше не хватало времени.

Известная телеведущая новостей “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова поделилась полезными советами, как не паниковать в условиях карантина, а целесообразно провести время и открыть для себя новые возможности.

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Телеведущая Анна Панова уже изучает французский онлайн, читает книги на английском, виртуально гуляет по мировым театрам и музеям, готовит вкусные, но низкокалорийные деликатесы, а еще заинтересовалась “медитациями для успокоения ума“. Но это не все! Она поделилась креативными идеями для времяпровождения дома.

1. Изучаем иностранные языки

Если мы когда-либо жаловались на цейтнот и откладывали уроки английского, повода для отговорок больше нет. Идеально - уроки с преподавателем онлайн, например, по скайпу. Я так занимаюсь французским. Есть и бюджетный вариант - диалоги и фильмы на разных иностранных языках есть в Youtube. Еще сейчас я впервые читаю книгу на английском - “Колыбель для кошки“ Курта Воннегута. Конечно, для этого нужен неплохой уровень языка, зато убьете двух зайцев - и чтение, и развитие языковых навыков.

2. Расширяем кругозор

Сюда я отнесу и упомянутые выше книги из вашего списка “Прочесть в 2020“, и онлайн-курсы, и просто статьи, полезные для вашей профессии, да и для повседневной жизни. Если вы никак не могли улучить время, чтобы научиться обрабатывать фотографии или плести макраме - время пришло. Благо, нынешний карантин пришелся на эпоху насыщенного Интернета - полезные советы найдутся для любого хобби, которым вы мечтали заняться давным-давно.

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Да! Вы в курсе, что мировые театры и оперы тоже имеют свои каналы в Youtube? Киевский театр имена И. Франко, нью-йоркская Метрополитен Опера, Венская опера и другие - ищите их в интернете и наслаждайтесь спектаклями, не выходя из дому.

3. Занимаемся домашним фитнесом

Решительно рекомендую! Йога, гимнастика, пилатес, шейпинг - все это и многое другое доступно нам сейчас, как никогда. Стряхнем пыль с гантелей, завалявшихся под диваном, достанем из дальнего ящика подаренную подружкой фитнес-резинку - и к делу! Я сама так отреагировала на вынужденное пребывание дома и недоступность спортзалов - и вам советую. В Интернете миллион интересных видео на эту тему - было бы желание и самодисциплина.

Ну если уж совсем лень - хотя бы в планке постойте! 5 минут усилий - и тело в тонусе. Иначе мхом можно порасти на карантине.

4. Готовим полезные вкусности

Всегда готовили наспех - какие-нибудь макароны с сосиской или перекусывали фаст-фудом на обед? Самое время пересмотреть питание. При правильном подходе карантин не осядет лишними килограммами на боках из-за лежания на диване. Напротив, даже похудеть получится!

#УкраїнаВдома: 5 вариантов саморазвития в условиях карантина от ведущей Анны Пановой Пресс-служба

Итак, какие диетические рецепты я уже освоила за последние дни: творожные кексы без муки и сахара в духовке (вместо муки - запаренная овсянка, вместо сахара - изюм и водичка с медом), нешлифованный рис с мидиями (эконом-вариант - с консервированной скумбрией), полезные конфеты (разные сухофрукты и орехи перемалываем в блендере, формируем шарики и ставим застыть в холодильник).

Экспериментируйте! Ешьте вкусно и полезно. Семейные обеды - это ведь тоже то, на что нам вечно не хватало времени.

5. Сохраняем спокойствие ума

В период, когда вокруг нарастает паника, очень важно сохранять внутреннее спокойствие. К новостям о коронавирусе я отношусь со всей ответственностью и ни в коем случае не предлагаю их игнорировать - мол, ерунда какая. Чтобы не допустить эпидемии, мы действительно должны максимально ограничить социальные контакты и по возможности оставаться дома.

Но при этом - не паниковать!

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Если чувствуете, что от шквала негативных новостей повысилась нервозность или, чего хуже, подскочило давление - попробуйте практики для успокоения. Где их взять? Да в том же Youtube. Забейте в поиске “медитация для успокоения ума“. Вариантов много - на выбор. Обычно это мелодии с голосовым сопровождением, которые предлагают расслабиться и представить что-то приятное. Если слово “медитация“ вас пугает, предлагают вспомнить знакомое “аутотренинг“. И это правда работает. 10 минут внутренней тишины и приятных визуализаций - и вера в лучшее к вам вернется.

Ведущая Анна Панова добавила и настоятельно порекомендовала: “Мыслите позитивно, действуйте ответственно! Оставайтесь дома, берегите себя и близких. И тогда эпидемия коронавируса обойдет Украину стороной“.

Ранее сообщалось, что Потап записал трогательный трек об окончании карантина.

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