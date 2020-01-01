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Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога

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Стоит взять на заметку.
Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Pinterest.com

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В связи с введением карантина в Украине, полки супермаркетов стремительно опустели. В соцсетях появилось  много шуток о питании на карантине и как это отразится на фигуре. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какие продукты стоит закупить на карантин

Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента обрекает организм на дефицит других.⠀

В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:

Белок

  • Мясо для заморозки
  • Рыба замороженная, консервированная
  • Морепродукты замороженные
  • Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский
  • Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш
  • Яйца
  • Замороженные грибы

Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Pinterest.com

Углеводы

  • Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат
  • Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант
  • Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды
  • Черный шоколад⠀

Также диетолог отметила, что  не нужно покупать каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.

Жиры

  • Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое
  • Кокосовое масло, сливочное масло
  • Орехи (кроме арахиса)
  • Тыквенные семечки, кунжут
  • Оливки и маслины
  • Печень трески в консервах
  • Сало

Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Pinterest.com

Овощи

  • Свежие овощи
  • Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси
  • Квашеная капуста, морская капуста⠀

Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.

Специи

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В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!

Ранее мы писали, как не набрать лишний вес во время карантина. 

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Теги: карантин, советы диетолога, питание
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