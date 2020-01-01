Стоит взять на заметку.

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В связи с введением карантина в Украине, полки супермаркетов стремительно опустели. В соцсетях появилось много шуток о питании на карантине и как это отразится на фигуре. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какие продукты стоит закупить на карантин

Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента обрекает организм на дефицит других.⠀

В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:



Белок

Мясо для заморозки

Рыба замороженная, консервированная

Морепродукты замороженные

Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский

Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш

Яйца

Замороженные грибы

Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога Pinterest.com

Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат

Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант

Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды

Черный шоколад⠀

Также диетолог отметила, что не нужно покупать каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.

Жиры

Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое

Кокосовое масло, сливочное масло

Орехи (кроме арахиса)

Тыквенные семечки, кунжут

Оливки и маслины

Печень трески в консервах

Сало

Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога Pinterest.com

Свежие овощи

Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси

Квашеная капуста, морская капуста⠀

Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.



Специи

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В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!

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