Какие продукты закупить на карантин: советы диетолога
Читай также: Какие полезные привычки можно выработать во время карантина
В связи с введением карантина в Украине, полки супермаркетов стремительно опустели. В соцсетях появилось много шуток о питании на карантине и как это отразится на фигуре. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какие продукты стоит закупить на карантин
Питание включать все необходимые компоненты - белки, жиры, углеводы. Бедное меню, состоящее только из одного компонента обрекает организм на дефицит других.⠀
В продуктовой корзине должны присутствовать продукты из категорий:
Белок
- Мясо для заморозки
- Рыба замороженная, консервированная
- Морепродукты замороженные
- Белый сыр: брынза, фета, моцарелла, адыгейский
- Бобовые: чечевица, фасоль, нут, хумус, маш
- Яйца
- Замороженные грибы
Углеводы
- Крахмалистые овощи: морковь, свекла, картофель, батат
- Каши: гречка, пшено, перловая, киноа, амарант
- Фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды
- Черный шоколад⠀
Также диетолог отметила, что не нужно покупать каши в неограниченных количествах. Они, по сути, должны присутствовать в нашем рационе не чаще одного раза в день.
Жиры
- Растительное масло: тыквенное, льняное, оливковое
- Кокосовое масло, сливочное масло
- Орехи (кроме арахиса)
- Тыквенные семечки, кунжут
- Оливки и маслины
- Печень трески в консервах
- Сало
Овощи
- Свежие овощи
- Замороженные овощи: шпинат, кабачки, баклажаны, спаржевая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощные смеси
- Квашеная капуста, морская капуста⠀
Клетчатка занимает важное место в рационе. Овощам должно быть место во всех основных приемах пищи.
Специи
Читай также: Диетолог объяснила, почему важно пить воду
В организме происходит большое количество биохимических процессов, в том числе - поступление незаменимых аминокислот и микронутриентов. Есть вещества, которые мы не можем синтезировать, а только ежедневно получать с едой. Постоянно чередуйте продукты из каждой категории!
Ранее мы писали, как не набрать лишний вес во время карантина.
Полная версия правил