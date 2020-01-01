Даем несколько советов!

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В Украине карантин и главная рекомендация оставаться дома. Не стоит паниковать, а лучше постараться найти что-то положительное в этой ситуации. Например, за время карантина можно выработать несколько полезных привычек.

Начать пить воду

Кто не слышал о том, что необходимо соблюдать водный баланс? Об уже столько все написано и сказано, но тем не менее ВОЗ рекомендует не забывать пить воду в качестве профилактики. Напомним, что вода необходима для человеческого организма, так как служит надежным проводником питательных веществ и кислорода ко всем участкам тела. Она циркулирует вместе с кровотоком, растворяет соли и питательные вещества, помогает им хорошо усваиваться.

Заняться спортом

Да, спортом заниматься можно не только в спортзале. Раньше не хватало времени не тренировки? Теперь можно найти 30 минут для выполнения упражнений дома. На YouTube есть много видео тренировок, бери и делай.



Какие полезные привычки можно выработать во время карантина Pinterest.com

Высыпаться

Сейчас у нас появилась непозволительная роскошь: спать по 8 часов, так надо этим воспользоваться. Ведь не стоит забывать, что здоровый сон положительно сказывается на здоровье, внешности и настроение.

Перестать трогать лицо руками

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Как бы косметологи не говорили, что это вредная привычка, но только сейчас многие стали с ней бороться. Лучше поздно, чем никогда. ВОЗ напоминает, лицо нужно как можно реже трогать руками.

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