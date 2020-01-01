Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетолог объяснила, почему важно пить воду

Комментариев: 0
Узнайте, в чем важность достаточного количества воды .
Диетолог объяснила, почему важно пить воду
Диетолог объяснила, почему важно пить воду
Pinterest

Читай также: Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры

Наш организм больше, чем наполовину, состоит из воды. Человеку необходимо постоянно поддерживать этот баланс. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему важно пить воду. 

Как отметила диетолог, в среднем на 70% мы состоим из воды. Например, в крови - 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже в костях 15-20% занимает вода.
Важность ее для нашего организма подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды только несколько дней.

Если объем воды в организме снижается

  • на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость,
  • на 6-10% - появляется головная боль, одышка, нарушение сознания,
  • на 11-20% - ухудшение слуха и зрения, может быть судороги в мышцах,
  • при потерях 25% - наступает смерть.

Неприятно такое читать, зато становится понятно, что объем воды в нашем организме должен поддерживаться. Нормальный ее содержание в органах и тканях является важным условием функционирования, а для всего организма, условием существования вообще.

Диетолог объяснила, почему важно пить воду
Диетолог объяснила, почему важно пить воду
facebook.com/svetlanafus

Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть

Доказано, что одной из важных причин развития или следствием многих болезней является обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступам мигрени, болям в спине и суставах, лишнему весу. Брак жидкости вызывает запоры и образование камней в почках и желчном пузыре. Недостаточное употребление воды проявляется изменением состояния кожи, волос и ногтей - волосы становятся сухими и ломкими, ногти начинают слоиться, а кожа становится дряблой и сморщенной. 

Когда организм получает достаточное количество воды снижается холестерин, это способствует нормализации давления, кишечник функционирует лучше и становится чище, кожа наполняется влагой, исчезают мелкие морщины и сухость, так же волосы и кожа выглядит здоровее!

Ранее мы писали, какие витамины необходимы для сухой кожи. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь