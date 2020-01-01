Узнайте, в чем важность достаточного количества воды .

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Наш организм больше, чем наполовину, состоит из воды. Человеку необходимо постоянно поддерживать этот баланс. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему важно пить воду.

Как отметила диетолог, в среднем на 70% мы состоим из воды. Например, в крови - 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже в костях 15-20% занимает вода.

Важность ее для нашего организма подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды только несколько дней.



Если объем воды в организме снижается

на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость,

на 6-10% - появляется головная боль, одышка, нарушение сознания,

на 11-20% - ухудшение слуха и зрения, может быть судороги в мышцах,

при потерях 25% - наступает смерть.

Неприятно такое читать, зато становится понятно, что объем воды в нашем организме должен поддерживаться. Нормальный ее содержание в органах и тканях является важным условием функционирования, а для всего организма, условием существования вообще.



Диетолог объяснила, почему важно пить воду facebook.com/svetlanafus

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Доказано, что одной из важных причин развития или следствием многих болезней является обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступам мигрени, болям в спине и суставах, лишнему весу. Брак жидкости вызывает запоры и образование камней в почках и желчном пузыре. Недостаточное употребление воды проявляется изменением состояния кожи, волос и ногтей - волосы становятся сухими и ломкими, ногти начинают слоиться, а кожа становится дряблой и сморщенной.



Когда организм получает достаточное количество воды снижается холестерин, это способствует нормализации давления, кишечник функционирует лучше и становится чище, кожа наполняется влагой, исчезают мелкие морщины и сухость, так же волосы и кожа выглядит здоровее!

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