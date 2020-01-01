Сухость — это состояние кожи, которое может быть и постоянным, и временным.

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Тип кожи обусловлен многими факторами, где не последнюю роль играет генетика. Так уж сложилось, что чаще всего определенный тип кожи достается нам на всю жизнь и в наших силах улучшать или поддерживать ее состояние с помощью ухода и питания. Именно сбалансированное питание способно значительно улучшить состояние сухое кожи, когда уходовые средства скорее несут вспомогательный эффект.

Сухая и обезвоженная кожа: как определить разницу

В отличие от обезвоженной кожи (о которой мы поговорим позже), сухой коже не хватает эластичности из-за недостатка кожного себума. Это не временное состояние, а скорее широко распространенный тип кожи. Сухая кожа выглядит шероховатой и потрескавшейся.

На другой стороне монеты лежит обезвоженная кожа. Понятие «обезвоженный» относится к определенному состоянию кожи, которое каждый может испытать в тот или иной период. Даже жирная и комбинированная кожа может стать обезвоженной. Вместо недостатка масел в обезвоженной коже не хватает воды.

В этой статье речь пойдет именно о сухой коже и питательных элементах, которые могут улучшить ее состояние. Добавьте в свой привычный рацион продукты с содержанием этих микроэлементов, и вы увидите, как кожа станет увлажненной, напитанной и здоровой.



Витамины для сухой кожи pinterest

Витамин E

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Или, как его еще называют, витамин красоты. Витамин Е может использоваться как добавка и как актуальное средство для борьбы с сухой кожей. При пероральном приеме мощные антиоксидантные свойства витамина Е могут помочь защитить кожу от дальнейшего повреждения. Кроме того, он действует как противовоспалительное средство, чтобы успокоить сухость, зуд, покраснение, сопровождающее обезвоженную кожу. При местном применении в качестве масла для лица оно помогает предотвратить потерю влаги на коже, сохраняя ее увлажненной.

Омега – 3

Одним из признаков того, что вам не хватает жирных кислот Омега-3, как-раз и является сухость кожи. Жирная рыба – безусловно один из лучших способов обогатить свой рацион Омега-3 кислотами. Если же вы не употребляете животные жиры, то можете разнообразить рацион льняными семечками и маслом, но пропорции типов кислот в нем немного иная, поэтому польза снижена. Неплохим решением будет прием пищевой добавки Омега-3.



Витамины для сухой кожи pinterest

Лютеин и зеаксантин

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Эти два каротиноида являются мощными антиоксидантами, которые не вырабатываются в организме, поэтому их необходимо потреблять с пищей. Исследования показывают, что добавление лютеина и зеаксантина может увеличить количество влаги в коже, что препятствует ее сухости. Лучший способ включить их в свой рацион – это зелень, поэтому убедитесь, что в вашем рационе ее достаточно.

Витамин Д

Витамин D может всасываться через кожу, но, к сожалению, в наших широтах его количества в организме часто не хватает, особенно зимой. Дефицит витамина D может повлиять на внешний вид кожи, низкие уровни D3, в частности, связаны с недостатком влаги в эпидермисе. Есть вероятность, что вам потребуется употреблять D3 в виде капель.

Цинк

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Неудивительно, что многие лосьоны и кремы, которые помогают лечить сыпь и сухую, зудящую кожу, содержат цинк. Цинк, благодаря своим противовоспалительным свойствам, может предотвратить сухость и покраснения. Кроме того, он поддерживает иммунную систему – за счет энзимов, которые предотвращают такие состояния, как экзема.



Витамины для сухой кожи pinterest

Пробиотики

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Часто сухость кожи коренится в воспалении. Поскольку воспаление исходит от иммунной системы, и большая часть вашей иммунной системы живет в пищеварительном тракте, важно убедиться, что вы поддерживаете здоровую микрофлору и баланс бактерий. Несколько недавних исследований показали, что пробиотики являются ключом к хорошему здоровью кишечника. А что хорошо для кишечника, хорошо для кожи.

Астаксантин

Исследования продемонстрировали способность этого антиоксиданта укреплять здоровье кожи и предотвращать признаки старения. Именно астаксантин придает лососю и креветкам их яркий коралловый цвет и извлекается из культивируемых морских микроводорослей. В качестве антиоксиданта астаксантин снижает естественный окислительный стресс и поддерживает удержание влаги кожей.

Прежде чем включать прием БАДов в свой рацион – проконсультируйтесь с лечащим врачом во избежание негативных последствий для здоровья.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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