Участница модельного реалити "Топ-модель по-украински" Юлия Дыхан рассказала о своем рационе.

Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры пресс-служба

Читай также: Почему кто-то ест все и не толстеет?

Чем ближе лето, тем активнее девушки работают над сбросом лишнего веса. В борьбе за идеальную фигуруиспользуются все возможные методы: от круглосуточныхзанятий в спортзале до жестких диет. Но чтобы выглядеть отлично, совсем не обязательно изнурять себя и исключать из рациона любимые продукты, – доказано выпускницей второго сезона “Топ-модели по-украински“ (Новый канал) Юлией Дыхан.

Держать себя в идеальной форме модели помогает правильное питание. Благодаря ему Юля сбросила почти 10 кг и достигла своего идеального веса – 52-54 кг. Девушка подчеркивает: главное – разбираться в таких понятиях как полезные жиры, углеводы и белки. Тогда в потенциально проблемных частях тела не будет накапливаться жир.



Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры пресс-служба

Юля утверждает, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным! Ведь она не отказывает себе в пасте, мясе и прочих аппетитных продуктах.

Полезные продукты, из которых состоит рацион Юлии Дыхан:

овощи

фрукты

черный бездрожжевой хлеб, хлебцы

оливковое масло (для заправки салатов и приготовления блюд из рыбы и мяса)

куриное мясо

яйца

рыба

сыр (моцарелла и радомер)

зелень

кефир и творог 1-2%

крупы (рис, гречка, булгур)

паста из твердых сортов пшеницы

грибы

вода без газа (1,5 л в день)

зеленый чай с лимоном (без сахара)

Читай также: Диетолог назвала полезные свойства киви

От некоторых продуктов модель и вовсе отказалась. Среди них – соль, сахар, сладкое, жареные блюда, белый хлеб, колбаса, сладкая вода, фастфуд, майонез, кетчуп и жирные соусы. Правда, раз в несколько недель Юля позволяет себе немного запрещенной еды – может съесть бургер или немного чипсов.



Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры пресс-служба

– Единственное, что я контролирую, поедая что-то вредное, это время. От того, когда именно есть жирное, очень многое зависит, поэтому стараюсь кушать «запрещенку» в первой половине дня, – говорит модель. – А если и съела что-то на ночь, то на следующий день очень строго слежу за питанием.

Ранее мы писали, как питаться, чтобы похудеть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.