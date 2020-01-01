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Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры

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Участница модельного реалити "Топ-модель по-украински" Юлия Дыхан рассказала о своем рационе.
Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
пресс-служба

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Чем ближе лето, тем активнее девушки работают над сбросом лишнего веса. В борьбе за идеальную фигуруиспользуются все возможные методы: от круглосуточныхзанятий в спортзале до жестких диет. Но чтобы выглядеть отлично, совсем не обязательно изнурять себя и исключать из рациона любимые продукты, – доказано выпускницей второго сезона “Топ-модели по-украински“ (Новый канал) Юлией Дыхан.

Держать себя в идеальной форме модели помогает правильное питание. Благодаря ему Юля сбросила почти 10 кг и достигла своего идеального веса – 52-54 кг. Девушка подчеркивает: главное – разбираться в таких понятиях как полезные жиры, углеводы и белки. Тогда в потенциально проблемных частях тела не будет накапливаться жир.

Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
пресс-служба

Юля утверждает, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным! Ведь она не отказывает себе в пасте, мясе и прочих аппетитных продуктах. 

Полезные продукты, из которых состоит рацион Юлии Дыхан:

  • овощи
  • фрукты
  • черный бездрожжевой хлеб, хлебцы
  • оливковое масло (для заправки салатов и приготовления блюд из рыбы и мяса)
  • куриное мясо
  • яйца
  • рыба
  • сыр (моцарелла и радомер)
  • зелень
  • кефир и творог 1-2%
  • крупы (рис, гречка, булгур)
  • паста из твердых сортов пшеницы
  • грибы
  • вода без газа (1,5 л в день)
  • зеленый чай с лимоном (без сахара)

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От некоторых продуктов модель и вовсе отказалась. Среди них – соль, сахар, сладкое, жареные блюда, белый хлеб, колбаса, сладкая вода, фастфуд, майонез, кетчуп и жирные соусы. Правда, раз в несколько недель Юля позволяет себе немного запрещенной еды – может съесть бургер или немного чипсов. 

Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
пресс-служба

– Единственное, что я контролирую, поедая что-то вредное, это время. От того, когда именно есть жирное, очень многое зависит, поэтому стараюсь кушать «запрещенку» в первой половине дня, – говорит модель. – А если и съела что-то на ночь, то на следующий день очень строго слежу за питанием.

Ранее мы писали, как питаться, чтобы похудеть. 

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Теги: модель, похудение, новый канал, топ-модель по-украински
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