Как вкусно есть и не толстеть: украинская модель раскрыла секрет стройной фигуры
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Чем ближе лето, тем активнее девушки работают над сбросом лишнего веса. В борьбе за идеальную фигуруиспользуются все возможные методы: от круглосуточныхзанятий в спортзале до жестких диет. Но чтобы выглядеть отлично, совсем не обязательно изнурять себя и исключать из рациона любимые продукты, – доказано выпускницей второго сезона “Топ-модели по-украински“ (Новый канал) Юлией Дыхан.
Держать себя в идеальной форме модели помогает правильное питание. Благодаря ему Юля сбросила почти 10 кг и достигла своего идеального веса – 52-54 кг. Девушка подчеркивает: главное – разбираться в таких понятиях как полезные жиры, углеводы и белки. Тогда в потенциально проблемных частях тела не будет накапливаться жир.
Юля утверждает, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным! Ведь она не отказывает себе в пасте, мясе и прочих аппетитных продуктах.
Полезные продукты, из которых состоит рацион Юлии Дыхан:
- овощи
- фрукты
- черный бездрожжевой хлеб, хлебцы
- оливковое масло (для заправки салатов и приготовления блюд из рыбы и мяса)
- куриное мясо
- яйца
- рыба
- сыр (моцарелла и радомер)
- зелень
- кефир и творог 1-2%
- крупы (рис, гречка, булгур)
- паста из твердых сортов пшеницы
- грибы
- вода без газа (1,5 л в день)
- зеленый чай с лимоном (без сахара)
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От некоторых продуктов модель и вовсе отказалась. Среди них – соль, сахар, сладкое, жареные блюда, белый хлеб, колбаса, сладкая вода, фастфуд, майонез, кетчуп и жирные соусы. Правда, раз в несколько недель Юля позволяет себе немного запрещенной еды – может съесть бургер или немного чипсов.
– Единственное, что я контролирую, поедая что-то вредное, это время. От того, когда именно есть жирное, очень многое зависит, поэтому стараюсь кушать «запрещенку» в первой половине дня, – говорит модель. – А если и съела что-то на ночь, то на следующий день очень строго слежу за питанием.
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