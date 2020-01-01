Киви содержит многочисленные фитонутриенты, а также хорошо известные витамины и минералы, которые способствуют сохранению вашего здоровья.

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Сегодня киви считается не только одним из самых вкусных, но и одним из наиболее полезных ягод, являясь настоящей сокровищницей витаминов. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему стоит добавить киви в свой рацион.

Киви - небольшой фрукт, средний вес плода 60 г, но очень ценный. Он богат витаминами С, Е и К, пищевыми волокнами, полифенолами, калием, кремнием, кобальтом и медью. Уже по кисловатому вкусу киви можно понять, что там много аскорбиновой кислоты. Количество этого витамина в киви в разы больше, чем в популярных лимонах и апельсинах. В 100 г киви его содержится до 180 мг, при минимальной суточной потребности 90 мг. Витамин С для организма человека важен в любое время года, но в зимне - весенний период это особенно актуально. Сейчас нет такого раздолья сезонных овощей и фруктов, как летом. Витамин С стимулирует работу иммунной системы, приняв участие в синтезе коллагена, способствует усвоению железа.

Диетолог назвала полезные свойства киви pinterest

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Интересно, что едят как зеленую мякоть и маленькие черные косточки, так и коричневую кожуру, которую большинство из нас выбрасывают. Особенно много пищевых волокон (пектина) именно в кожуре. Поэтому киви можно есть целиком. Например, добавить в смузи. Обязательно тщательно помыть плод.



Есть данные об оздоровительных свойствах киви: два-три киви в день можно использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Плоды способствуют снижению уровня триглицеридов в крови.



Киви полезен для зрения. Он содержит два каротиноида: лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья наших глаз и предотвращают возрастной дегенерации желтого пятна. Эти вещества наш организм не синтезирует, поэтому должен получать с растительной и животной пищи.



Еще одно важное свойство киви - его мягкий, слабительный эффект, положительное влияние на моторику кишечника благодаря пищевым волокнам. Важно для тех, у кого есть склонность к запорам.



Диетолог назвала полезные свойства киви facebook.com/svetlanafus

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Как бы ни был полезен киви, злоупотреблять этим фруктом все же не стоит. Осторожно должны его принимать люди с повышенной кислотность желудка, колитами, синдромом раздраженного кишечника, и те, кто склонен к аллергическим реакциям. У тех, кто ест киви в слишком больших количествах часто развивается пищевая непереносимость. Поэтому рекомендуется употреблять не более 1-2 плодов в день.



И несмотря на то, что фрукт лидирует по содержанию витамина С и в нем содержится много полезных веществ, следует чередовать его с другими фруктами и ягодами (если ягоды у вас в замороженном виде). Создавайте разнообразие фруктов в рационе и помните о полезных свойствах киви

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