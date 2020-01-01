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Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион

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Стоит обратить внимание на рекомендации популярного фитнес-тренера.
Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион
Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион
facebook.com/anitasporty

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Чтобы похудеть нужно не только не только регулярно тренироваться, но и следить за своим рацион. Фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram  рассказала, что нужно есть каждый день. 

Рекомендации от Аниты Луценко:

  • Половину тарелки должны занимать овощи, ягоды и фрукты. Чтоб хорошо себя чувствовать, не иметь недостатка витаминов, хорошо ходить в туалет по большому) овощи любые и в любом виде и замороженные и в виде супов в том числе.
  • Белок для иммунитета и здоровья и мышц: мясо, рыба, птица, яйца, молочка, бобовые.
  • Четверть тарелки на углеводы- это энергия. Она или есть или ее нет и тогда «ау, сладости вы где?». Хлеб, каши, макарошки, также бобовые.
  • Вода- ей отдать предпочтение при желании пить.
  •  Не нужно боятся при этом всех вредностей. Если 3 раза в день ваша тарелка выглядит так, то от печенюшки, шарика мороженного, одной конфетки никакого вреда не будет!

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Теги: Анита Луценко, правильное питание
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