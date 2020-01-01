Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион
Стоит обратить внимание на рекомендации популярного фитнес-тренера.
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Чтобы похудеть нужно не только не только регулярно тренироваться, но и следить за своим рацион. Фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, что нужно есть каждый день.
Рекомендации от Аниты Луценко:
- Половину тарелки должны занимать овощи, ягоды и фрукты. Чтоб хорошо себя чувствовать, не иметь недостатка витаминов, хорошо ходить в туалет по большому) овощи любые и в любом виде и замороженные и в виде супов в том числе.
- Белок для иммунитета и здоровья и мышц: мясо, рыба, птица, яйца, молочка, бобовые.
- Четверть тарелки на углеводы- это энергия. Она или есть или ее нет и тогда «ау, сладости вы где?». Хлеб, каши, макарошки, также бобовые.
- Вода- ей отдать предпочтение при желании пить.
- Не нужно боятся при этом всех вредностей. Если 3 раза в день ваша тарелка выглядит так, то от печенюшки, шарика мороженного, одной конфетки никакого вреда не будет!
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