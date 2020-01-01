Анита Луценко рассказала из чего должен состоять рацион

Стоит обратить внимание на рекомендации популярного фитнес-тренера.

Читай также: Напитки 0 калорий: диетолог объяснила, почему они вредны

Чтобы похудеть нужно не только не только регулярно тренироваться, но и следить за своим рацион. Фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала, что нужно есть каждый день.

Рекомендации от Аниты Луценко:

Половину тарелки должны занимать овощи, ягоды и фрукты. Чтоб хорошо себя чувствовать, не иметь недостатка витаминов, хорошо ходить в туалет по большому) овощи любые и в любом виде и замороженные и в виде супов в том числе.

Белок для иммунитета и здоровья и мышц: мясо, рыба, птица, яйца, молочка, бобовые.

Четверть тарелки на углеводы- это энергия. Она или есть или ее нет и тогда «ау, сладости вы где?». Хлеб, каши, макарошки, также бобовые.

Вода- ей отдать предпочтение при желании пить.

Не нужно боятся при этом всех вредностей. Если 3 раза в день ваша тарелка выглядит так, то от печенюшки, шарика мороженного, одной конфетки никакого вреда не будет!

Ранее мы писали, что такое метаболический синдром.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.