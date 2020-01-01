Как не набрать лишний вес во время карантина
Читай также: Анита Луценко рассказала, как регулярные тренировки влияют на здоровье
В условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. У некоторых – в половину, а у кого-то – на все 70%. Чтобы не поправиться в таких условиях, необходимо менять качество и количество еды, нельзя забывать про физические нагрузки. Фитнес-тренер Таня TGYM дала несколько советов, который помогут не набрать лишнего веса.
- Рассчитайте КБЖУ
Самое время провести расчеты если ранее у вас небыло времени! У меня на канале полно видео как это сделать! Используйте формулу Харриса-Бенедикта. Так же, обратите внимание что ваша двигательная активности снизилась и если вы худеете, делайте дефицит 15-20%.⠀
- Тренируйтесь дома
На Youtube есть занятия на любой вкус с инвентарем или без! Можно составить программу на 2 недели или выполнить уже готовый комплекс!⠀
- Не тащите домой фастфуд
Все уже затарились продуктами? Если вы на пути в супермаркет, то старайтесь накладывать в корзину простые, понятные продукты. Старайтесь ограничить простые углеводы, не берите полуфабрикаты, пакетирование соки, газированные напитки. Вам будет проще от них отказаться, если вы не будете тащить их домой.
- Полезные перекусы под фильмы/сериалы
Под интересный сериал можно незаметно съесть все запасы на карантин.
Можно сделать нарезку овощей + хумус. Фрукты + арахисовая паста, а можно вместе приготовить банановые чипсы в духовке! ⠀
- Сделайте генеральную уборку
Читай также: Подборка тренировок для похудения дома
Полезная трата калорий! Можно в день убирать досконально каждую комнату! Если совсем скучно, то можно вымыть окна.
Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина.
Полная версия правил