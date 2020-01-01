Есть несколько простых правил.

Как не набрать лишний вес во время карантина Pinterest.com

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В условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. У некоторых – в половину, а у кого-то – на все 70%. Чтобы не поправиться в таких условиях, необходимо менять качество и количество еды, нельзя забывать про физические нагрузки. Фитнес-тренер Таня TGYM дала несколько советов, который помогут не набрать лишнего веса.

Рассчитайте КБЖУ

Самое время провести расчеты если ранее у вас небыло времени! У меня на канале полно видео как это сделать! Используйте формулу Харриса-Бенедикта. Так же, обратите внимание что ваша двигательная активности снизилась и если вы худеете, делайте дефицит 15-20%.⠀



Как не набрать лишний вес во время карантина Pinterest.com

Тренируйтесь дома

На Youtube есть занятия на любой вкус с инвентарем или без! Можно составить программу на 2 недели или выполнить уже готовый комплекс!⠀

Не тащите домой фастфуд

Все уже затарились продуктами? Если вы на пути в супермаркет, то старайтесь накладывать в корзину простые, понятные продукты. Старайтесь ограничить простые углеводы, не берите полуфабрикаты, пакетирование соки, газированные напитки. Вам будет проще от них отказаться, если вы не будете тащить их домой.



Как не набрать лишний вес во время карантина Pinterest.com

Полезные перекусы под фильмы/сериалы

Под интересный сериал можно незаметно съесть все запасы на карантин.

Можно сделать нарезку овощей + хумус. Фрукты + арахисовая паста, а можно вместе приготовить банановые чипсы в духовке! ⠀

Сделайте генеральную уборку

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Полезная трата калорий! Можно в день убирать досконально каждую комнату! Если совсем скучно, то можно вымыть окна.



Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина.