Рэпер спел о том, что в любой ситуации нужно оставаться людьми, и призвал верить в то, что эпидемия скоро закончится .

Все будет хорошо: Потап записал трогательный трек об окончании карантина instagram.com/realpotap

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Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап), который недавно снял с женой певицей Настей Каменских забавное видео о домашней обстановке в карантин, написал трогательный трек об окончании изоляции.

В видео на песню “Карантин“, которое сегодня появилось на Youtube, Потап сам ходит по залу столичного Дворца Украина в костюме и защитных очках.

В треке артист обращается к жене и уверяет, что все будет хорошо - карантин скоро закончится, все будут снова видеться друг с другом и смогут летать на отдых в Рим (напомним, что в Италии сейчас сильная эпидемия коронавируса). Также рэпер в ненавязчивой форме напоминает слушателям. что нужно постоянно мыть руки.

Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию - и я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все, что сейчас происходит, как страшный сон, - прокомментировал композицию Потап.

За несколько часов видео посмотрели уже 22 тыс раз, а в комментариях пользователи Сети искренне благодарят Потапа за поддержку и позитив.

Ранее мы писали, что Настя Каменских впервые показала декор их с Потапом дома.

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