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Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях

Комментариев: 2
На некоторых поверхностях коронавирус живет всего пару часов, но есть и те, где он может оставаться активным в течении нескольких дней.
Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как долго коронавирус может жить на различных поверхностях.

Меньше всего коронавирус может прожить на алюминии( от 2 до 8 часов) и на хирургических перчатках ( около 8 часов). На стали коронавирус может оставаться активным около 48 часов.

Самыми опасным являются дерево, стекло, бумага и пластик. На них короновирус живет около 4-5 дней. 

Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
instagram.com/doctor_komarovskiy/

Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина. 

 

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Теги: доктор Комаровский, коронавирус, новости, здоровье
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 15:23
Оценка:  0
гость
А на его языке сколько вируса???
гость  (аноним)  19.03.2020, 14:46
Оценка:  0
гость
Эта сучка уже и сюда шнобель засунул.
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