На некоторых поверхностях коронавирус живет всего пару часов, но есть и те, где он может оставаться активным в течении нескольких дней.

Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях Pinterest.com

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Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как долго коронавирус может жить на различных поверхностях.

Меньше всего коронавирус может прожить на алюминии( от 2 до 8 часов) и на хирургических перчатках ( около 8 часов). На стали коронавирус может оставаться активным около 48 часов.

Самыми опасным являются дерево, стекло, бумага и пластик. На них короновирус живет около 4-5 дней.



Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях instagram.com/doctor_komarovskiy/

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