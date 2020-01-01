В пижаме и без макияжа: Катя Осадчая похвасталась домашним образом

Ведущая "Світського життя" опубликовала новое фото в соцсети.

Ведущая программ “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая продолжает радовать подписчиков домашними снимками из карантина. На этот раз на странице звезды в Инстаграм появился кадр, где она предстала в стильной клетчатой пижаме. Волосы Катя собрала в хвост. А на ее лице совсем нет косметики.

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В описании к фото Осадчая призналась, что никогда не делала прямые эфире в Инстаграм, потому что у нее не было на это время. Однако во время карантина ведущая решила ответить на вопросы поклонников.

“Карантин - час спілкуватися онлайн :) я ніколи не виходила в прямий ефір інста, просто бракувало часу, я рідко даю інтерв‘ю, тому що весь час сама в якості інтерв’ю єра :) сьгодні відповідати буду я 😅 а ви питайте. Розумію, що не встигну відповісти на всі, але постараюсь. Найцікавіші запитання відмічу обов’язково“, - написала Осадчая.

Катя Осадчая в пижаме и без макияжа Скриншот

Напомним, ранее Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей.

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