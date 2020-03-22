Не пропустите десятый выпуск юбилейного сезона шоу "Голосу країни"!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты" instagram.com/kamenskux

В воскресенье, 22 марта, выйдет десятый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“.. В эфире канала 1+1 покажут первую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого тренеры определятся с участниками прямых эфиров.

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В нокауты попали 36 участников – по 9 в каждой команде тренеров. По правилам шоу “Голос країни“ на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.

Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутов“.

В десятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:

Команда Dan Bala n: Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог.

Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова.

Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова. Команда Тины Кароль: Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка.

Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка. Команда MONATIK: Сергей Роман, Владислав Семенов, Лида Ли, Мария Щербак, Мария Кондратенко, Александр Календа, Сергей Асафатов, Ася Хорошун, Мелен Пасса.

Смотрите анонс десятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 22.03.2020:

Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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