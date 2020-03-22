"Голос країни-10": Где и когда смотреть "Нокауты"
В воскресенье, 22 марта, выйдет десятый выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“.. В эфире канала 1+1 покажут первую часть этапа “Нокаутов“, в рамках которого тренеры определятся с участниками прямых эфиров.
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В нокауты попали 36 участников – по 9 в каждой команде тренеров. По правилам шоу “Голос країни“ на этапе “нокаутов“, на сцене стоит 4 кресла, предназначенных для четырех человек каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры.
Когда все 4 кресла будут заняты, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое из кресел. Отметим, что в 10 сезоне в тренеров появилась возможность забрать в свою команду одного участника из команды соперника, который проиграл в “Нокаутов“.
В десятом выпуске мы увидим выступления следующих вокалистов:
- Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Галина Рудык, Роман Сасанчин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Тамара Балюк, Анастасия Балог.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Руслана Калашникова, Карина Балашова, Екатерина Степура, Максим Перепелица, Юлия Коровко, Олеся Лейченко,Тоня Сова.
- Команда Тины Кароль: Юрий Самовилов, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Даниэль Салем, Ольга Мельник, Виталий Окс, Ульяна Горбачевская, Анна Трубецкая, Марко Квитка.
- Команда MONATIK: Сергей Роман, Владислав Семенов, Лида Ли, Мария Щербак, Мария Кондратенко, Александр Календа, Сергей Асафатов, Ася Хорошун, Мелен Пасса.
Смотрите анонс десятого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 22.03.2020:
Как прошел девятый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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