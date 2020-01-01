Телеведущая порекомендовала подписчикам кино для поднятий настроения и поразмыслила о позитивных сторонах карантина .

"Обожаю кино про еду": Осадчая поделилась списком любимых фильмов instagram.com/kosadcha

Читай также: Концерт поддержки в карантин: The Hardkiss выступят он-лайн

Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поделилась своими мыслями о вынужденном карантине в связи с распространением китайского коронавируса. В Инстаграм звезда написала длинный пост, в котором поразмыслила над тем, что эпидемия, возможно, призвана показать людям, что мы многое делаем не так - и пора уделить время и сила самому важному.

В последние дни было достаточно времени, чтобы подумать, почему так случилось с человечеством. Впечатление, будто кто-то решил, что нам нужно остановиться и начать ценить вещи, к которым мы так привыкли, что перестали их замечать. Путешествия, посиделки с друзьями, поход к парикмахеру, кофе за столиком у окна, занятия в спортзале, пикники. ⠀ Хотя если смотреть на проблему с другой стороны, если все здоровы, большинство этих дел можно делать дома или находить им интересную альтернативу. И появляется огромный бонус - мы наконец проведем много времени с семьей. Столько, сколько не проводили очень давно, - написала Осадчая.

Читай также: Закрытый Киев: В Столице закрывают ТРЦ, клубы и рестораны

Кроме того, Катя поделилась списком своих любимых фильмов, которые можно пересмотреть в карантин, чтобы поднять себе настроение: В подборку телеведущей вошли и лауреаты премии Оскар-2020: К слову, Катя Осадчая призналась, что обожает фильмы на кулинарную тему и романтические комедии.

Многие спрашивают, какое пересмотреть кино. Поэтому делюсь лентами, которые понравились мне недавно. А также расскажу о фильмах, которые я смотрю, когда настроение так себе. ⠀ ⠀ 🍿 “Два папы“ - хорошее кино, основанное на реальных событиях. Интересно узнать больше о Папе Римском и его предшественника. Хопкинс был номинирован на Оскар в этом году. ⠀ 🍿 “Рокетмен“. Люблю фильмы-мюзиклы. Уверена, о картине все слышали, но все же напомню, что это автобиографическая работа о сэра Элтона Джона. ⠀ 🍿 “Паразиты“ - этот фильм, наверное, уже все успели посмотреть. Но, если у вас до сих пор не хватило для него времени, обязательно посмотрите работу-победителя прошлогоднего Каннского кинофестиваля и лауреаты Оскара. ⠀ 🍿 “Мачт“ - уже не новинка, и многие говорят, что книга сильнее, чем фильм. Соглашусь, но советую посмотреть, как экранизировали эту сложную историю. ⠀ Моя отдельная любовь - фильмы на кулинарную тему. Могу просматривать их множество раз: 🍽 “Повар на колесах“ 🍽 “Шеф“ 🍽 “Повар для президента“ 🍽 “Пряности и страсти“ 🍽 “Джули и Джулия“. ⠀ My gilty pleaser - романтические комедии. Или романтические драмы, в зависимости от настроения. Когда полно проблем, хочется легкого кино. Вот мои любимые и драмы, и комедии о любви: ❤️ «Отпуск по обмену» ❤️ «Дневник Бриджит Джонс» ❤️ «Книжный клуб» ❤️ «Старый Новый год» ❤️ «Один день» ❤️ «Реальная любовь» ❤️ «Правило виноделов» ❤️ «Свет в океане» ⠀ Пока это все, что пришло в голову. Вспомню, напишу еще один пост. И вы пишите в комментариях. # карантин, - написала Осадчая.

"Обожаю кино про еду": Осадчая поделилась списком любимых фильмов instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко высказалась о карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.