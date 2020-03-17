Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе
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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко обратилась фолловерам, написав о китайском коронавирусе. Знаменитость разместила эмоциональный пост в Инстаграм. Регина призналась, что, читая новости, уже готова поддаться всеобщей панике, однако продолжает работать над своими проектами. Также Тодоренко поинтересовалась планами подписчиков на карантин.
Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой #Регина+1, #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ И #МаскаКтоТы
Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами.
Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым , будто в ожидании апокалипсиса (блог о ситуации в Америке см. 👇🏻
@linguamarina ), мне становится немного не по себе.
Школы закрыты , скопление более 50 человек запрещены(хорошо, что в моей команде ровно 50🙈)
Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд )
🤩Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь 🙏🏻
У вас уже есть планы на карантин?
Дай Бог, чтоб все были здоровы! - написала Регина.
Ранее мы писали, что ведущая “Орла и решки“ изумила Сеть в образе бабули.
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