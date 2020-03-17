Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе

Комментариев: 1
Телеведущая отметила, что продолжает работать и поинтересовалась, какие у подписчиков планы на карантин .

Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе
Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Регина Тодоренко показала нежное фото с годовалым сыном

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко обратилась  фолловерам, написав о китайском коронавирусе. Знаменитость разместила эмоциональный пост в Инстаграм. Регина призналась, что, читая новости, уже готова поддаться всеобщей панике, однако продолжает работать над своими проектами. Также Тодоренко поинтересовалась планами подписчиков на карантин.

Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой #Регина+1, #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ И #МаскаКтоТы
Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами.

Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым , будто в ожидании апокалипсиса (блог о ситуации в Америке см. 👇🏻
@linguamarina ), мне становится немного не по себе.
Школы закрыты , скопление более 50 человек запрещены(хорошо, что в моей команде ровно 50🙈)
Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд )

🤩Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь 🙏🏻
У вас уже есть планы на карантин?
Дай Бог, чтоб все были здоровы! - написала Регина.

Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе
Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе
instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что ведущая “Орла и решки“ изумила Сеть в образе бабули. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, коронавирус, Карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: mag.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.03.2020, 09:59
Оценка:  0
гость
100% верно! Прочитать книги, изучать иностранные языки , работать на дому дистанционно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь