Хочется поддаться панике: Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе

Читай также: Регина Тодоренко показала нежное фото с годовалым сыном

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко обратилась фолловерам, написав о китайском коронавирусе. Знаменитость разместила эмоциональный пост в Инстаграм. Регина призналась, что, читая новости, уже готова поддаться всеобщей панике, однако продолжает работать над своими проектами. Также Тодоренко поинтересовалась планами подписчиков на карантин.

Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой #Регина+1, #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ И #МаскаКтоТы

Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами.

Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым , будто в ожидании апокалипсиса (блог о ситуации в Америке см. 👇🏻

@linguamarina ), мне становится немного не по себе.

Школы закрыты , скопление более 50 человек запрещены(хорошо, что в моей команде ровно 50🙈)

Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд )

🤩Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь 🙏🏻

У вас уже есть планы на карантин?

Дай Бог, чтоб все были здоровы! - написала Регина.