Концерт поддержки в карантин: The Hardkiss выступят он-лайн
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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина даст он-лайн концерт во время карантина в Киеве. Об этом певица написала в Инстаграм. Юлия отметила, что “домашний режим“ - не повод отказываться от работы, которую она любит делать и которая сможет поддержать украинцев в непростой период. Концерт The Hardkiss состоится сегодня, 17 марта, в 20.00 в Инстаграм.
Кроме того, Санина предложила другим украинским музыкантам устроить флешмоб - и продолжить эстафету он-лайн концертов.
Сегодня буду петь online.
Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa ❤️
Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram, - написала Санина.
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Джамала тут же отреагировала на публикацию Юлии и добавила в комментарий эмодзи сердечки.
Фолловеры Саниной также прокомментировали пост и отметили, что концерт в Сети - очень крутая идея.
- ВАУ! какая крутая идея. вы скрасите наши серые, карантинные дни.❤️😍
- Музыка спасёт мир!🤍 Ждём вечера😍💋
- Класс, ждём ♥️♥️♥️ лучшее, что может быть в такое тяжёлое время! 🙏❣️
- Это очень круто😍😍😍
- Отличная идея! Спасибо) уверена, многим поднимет настроение👍😍
- Класс, а я решила тренировки онлайн проводить бесплатно))) раз уж метро закрыли))) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина рассказала, ныряет ли в прорубь на Крещение.
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