Юлия Санина отметила, что ее муж был ее первым и единственным мужчиной.

"До него не было опыта отношений": Фронтвумен The Hardkiss поразила признанием ivona.bigmir.net

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Фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала некоторые подробности своей личной жизни. В интервью на радио Люкс. fm. девушка отметила, что ее муж, гитарист Валерий Бебко, был и остается единственным мужчиной в ее жизни.

В разговоре с журналистом, Юлия коснулась темы постоянного обсуждения секса и отношений в Сети - и отметила, что, судя по комментариям, многие девушки довольно часто меняют сексуальных партнеров. В связи с этим Юлия подчеркнула, что ей повезло - и до супруга она не имела опыта отношений.

Я недавно наткнулась на один влог в Интернете, где девушки сидят и говорят о половой жизни, оргазмах. И судя по тому, что они говорят, они меняют партнеров и любимых раз в месяц. Или в два месяца. Но вижу, что глаза их несчастливы. Я не думаю, что для женщины классно менять мужчин. Да, у него было много отношений. У меня никаких. Как он говорит - все, в принципе, кроме души, очень похоже. Поэтому я ему верю в этом плане, - сказала знаменитость.

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К слову, ранее в интервью Юлия Санина отмечала, что именно частой смене половых партнеров, которую она наблюдает вокруг посвящена песня The Hardkiss “Коханці“.

С музыкантом Валерием Бебко Юлия в браке с 2011, они воспитывают 4 летнего сына Даниила.

Ранее мы писали, что Юлия Санина удивила странными пунктами в райдере группы The Hardkiss.

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