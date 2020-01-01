Павел Зибров, Юлия Санина и Евгений Филатов признались, ныряют ли они в холодную воду на Крещение.

Украинские звезды рассказали, ныряют ли они в прорубь на Крещение пресс-служба

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, Павел Зибров, Юлия Санина и Евгений Филатов признались, как празднуют Крещение и ныряли ли они в прорубь.

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В 2020 климатические условия сильно порадовали поклонников нырнуть в прорубь в праздник Иордана. Вместо традиционных сильных морозов украинцы имели возможность погрузиться под воду при температуре -2. Однако и этого для некоторых селебритиз оказалось слишком много. Например, Александр Пономарев с Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таюне поздравили украинцев с праздником из теплых краев. Тренд на жаркое Крещение поддержала и ведущая “Ранку з Україною“ Лилия Ребрик, она в этом году отдыхает с мужем Андреем Диким на Мальдивских островах.

Некоторые из звезд еще перед праздником признались, что в холодную прорубь ни ногой, так Народный артист Украины Павел Зибров ранее имел практику традиционного празднования Иордана, но с недавних пор отказался от ныряния в холодную воду.

“Если честно, я боюсь. Последний раз, когда нырял, сильно схватил поперек“, – прокомментировал Павел Зибров.

пресс-служба

Фронтвумен самой известной рок-группы Украины “The Hardkiss“ Юлия Санина тоже не захотела нырять:

“Видела, как мой муж делал это в прошлом году, и не могу сказать, что весь год он не болел. Болел, конечно, как и все“.

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Однако многие звезды с купанием в холодной воде на “ТЫ“. Например, Наталья Валевская и Олег Собчук смело погрузились в прорубь. Традиционное купание на праздник не предал и Сергей Бабкин, певец даже захватил с собой сына Илью. А вот известный украинский композитор Евгений Филатов однажды нырнул в ледяную воду не раздумывая – случай был чрезвычайным.

“Северный Ледовитый океан – это единственный океан, в котором я не купался, поэтому такую ​​возможность я пропустить не мог. Это незабываемые ощущения, но к сожалению, у меня нет такой традиции“, – поделился композитор Евгений Филатов.

пресс-служба

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