"Катя в шоке": Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей - видео
Известные украинские ведущие, звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят время на карантине. Пара сняла забавное видео.
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Так, в своем аккаунте в в TikTok Юрий опубликовал ролик, где он в домашней обстановке танцует под популярный в 90-х хит “Barbie girl“ группы Aqua. В видео ведущий предстал в женском платье черного цвета и красной шляпе. В конце ролика перед камерой появилась Осадчая. Катя была одета в мужской черный костюм.
“Боа в ударе, Катя в шоке“, - с юмором подписал Юрий.
@yuriygorbunov
Боа в ударе, Катя в шоке 😜 ##рек ##тренд ##карантин♬ Barbie Girl - 90s Pop
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