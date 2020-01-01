Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Катя в шоке": Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей - видео

Комментариев: 0
Ведущий Юрий Горбунов опубликовал забавное домашнее видео в TikTok.
"Катя в шоке": Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей - видео
"Катя в шоке": Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей - видео
instagram.com/gorbunovyuriy

Известные украинские ведущие, звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят время на карантине. Пара сняла забавное видео.

Читай также: “Обожаю кино про еду“: Осадчая поделилась списком любимых фильмов

Так, в своем аккаунте в в TikTok Юрий опубликовал ролик, где он в домашней обстановке танцует под популярный в 90-х хит “Barbie girl“ группы Aqua. В видео ведущий предстал в женском платье черного цвета и красной шляпе. В конце ролика перед камерой появилась Осадчая. Катя была одета в мужской черный костюм.

“Боа в ударе, Катя в шоке“, - с юмором подписал Юрий.

@yuriygorbunov

Боа в ударе, Катя в шоке 😜 ##рек ##тренд ##карантин

♬ Barbie Girl - 90s Pop

Ранее Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой во время карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь