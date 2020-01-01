"Катя в шоке": Юрий Горбунов станцевал в платье Осадчей - видео

Ведущий Юрий Горбунов опубликовал забавное домашнее видео в TikTok.

Известные украинские ведущие, звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят время на карантине. Пара сняла забавное видео.

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Так, в своем аккаунте в в TikTok Юрий опубликовал ролик, где он в домашней обстановке танцует под популярный в 90-х хит “Barbie girl“ группы Aqua. В видео ведущий предстал в женском платье черного цвета и красной шляпе. В конце ролика перед камерой появилась Осадчая. Катя была одета в мужской черный костюм.

“Боа в ударе, Катя в шоке“, - с юмором подписал Юрий.

Ранее Андрей Бедняков показал, как проводит время с дочкой во время карантина.

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