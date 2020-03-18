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Ну ничего себе: Экс-супруга любовника Седоковой снялась в эротическом белье

Комментариев: 1
Сана Тима выставила кадр из пикантной фотосессии - и покорила Сеть .

Ну ничего себе: Экс-супруга любовника Седоковой снялась в эротическом белье
Ну ничего себе: Экс-супруга любовника Седоковой снялась в эротическом белье
instagram.com/sana_timma

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Роман экс-участницы группы “ВИА Гра“ Анны Седоковой и латвийского баскетболиста, Яниса Тиммы, который младшее звезду на 10 лет, стал одной из самых обсуждаемых тем отечественного шоу-биза конца 2019 года. Недавно страсти еще больше накалились, когда Седокова сняла молодого бойфренда в новом клипе на песню “Игристое детка“.

Кроме самих любовников, взгляды публики неотрывно следят за бывшей женой Тиммы, которую он оставил из-за эпатажной артистки. Некогда, в самом начале романа Яниса с Седоковой, Сана Тимма бурно отреагировала на такое поведение мужа, написав оскорбительный пост об артистке. Теперь же, похоже, девушка вернула себе уверенность  - и стала заниматься исключительно своей жизнью, демонстрируя красоту и сексуальность.

Так, в Инстаграм Сана выставила кадр из новой фотосессии, на котором появилась в откровенном кружевном бюстье.

Картинка - это тайна, а чем больше она говорит, тем меньше знаешь. Диана Арбус. Это была потрясающая фотосессия с @ law.zolbergs 📸🤩 и так легко сотрудничать 🙌, - написала Сана.

Ну ничего себе: Экс-супруга любовника Седоковой снялась в эротическом белье
Ну ничего себе: Экс-супруга любовника Седоковой снялась в эротическом белье
instagram.com/sana_timma

Подписчики отметили, что девушка очень красива и "горяча".

Ранее мы писали, что Анна Седокова возмутила Сеть постельным видео.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, фото в белье
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.03.2020, 16:51
Оценка:  0
гость
Против Седоковой не потянет - там и жопа как орех, и сиськи просятся на грех, а что она ими выделывает - ух! У Тиммы, наверное, даже хер устал вставать!
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