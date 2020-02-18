"Игристое, Детка!": Седокова сняла в клипе нового бойфренда - видео
Украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, экс-участница культовой группы “ВИА Гра“ Анна Седокова порадовала фанатов новой видеоработой. Звезда выпустила клип на песню “Игристое, Детка!“.
Читай также: “Хорошая девочка“: Седокова засветила декольте и пожаловалась на дураков
Премьера ролика состоялась на ютуб-канале Седоковой в День святого Валентина. Отметим, что в видео снялся новый возлюбленный Анны, латвийский баскетболист Янис Тимма.
“Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюблёнными, мной и Янисом. Я очень люблю то, что делаю и надеюсь, вам понравится моя новая работа!“, - прокомментировала свежий клип Седокова.
Напомним, ранее дочь Седоковой рассказала, как сложно быть ребенком знаменитости.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил