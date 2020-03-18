"Это просто фу": Седокову раскритиковали за постельную сцену
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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, получила новую порцию критики в Сети. В Инстаграм артистка выставила кадры со съемок своей новой откровенной передачи "Квартира 69".
На видео Анна вместе с тремя артистами кувыркается на постели и дурачится на камеру. Все участники действа одеты в яркие наряды. После кувыркания на кровати - герои ролика по очереди исполняют эротические танцы около стойки, поддерживающей осветительный прибор.
#этобезумие
Второй день съёмок #квартира69 @69apt объявляю открытым!
@klavakoka - one love ❤, - написала Седокова.
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Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на такой перфоманс - и написали гневные комментарии в Сети:
- Костюмы как у клоунов, сексуальности ноль, в восьмидесятых застряли..
- Фрики
- Какая-то пародия😂😃и кривляние
- В зеленом это парень,как так можно,жесть
- Фуууу👎
- Провал 🤦♀️Это никто смотреть не будет
- Свинг-вечеринка какая-то.
- Это не безумие . Это прям фу.., - отметили в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова показала фото с вызывающим макияжем.
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