Артистка показала, как записывают ее новое шоу - и вызвала споры в Сети.

"Это просто фу": Седокову раскритиковали за постельную сцену instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, получила новую порцию критики в Сети. В Инстаграм артистка выставила кадры со съемок своей новой откровенной передачи "Квартира 69".

На видео Анна вместе с тремя артистами кувыркается на постели и дурачится на камеру. Все участники действа одеты в яркие наряды. После кувыркания на кровати - герои ролика по очереди исполняют эротические танцы около стойки, поддерживающей осветительный прибор.

#этобезумие



Второй день съёмок #квартира69 @69apt объявляю открытым!



@klavakoka - one love ❤, - написала Седокова.



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Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на такой перфоманс - и написали гневные комментарии в Сети:

Костюмы как у клоунов, сексуальности ноль, в восьмидесятых застряли..

Фрики

Какая-то пародия😂😃и кривляние

В зеленом это парень,как так можно,жесть

Фуууу👎

Провал 🤦‍♀️Это никто смотреть не будет

Свинг-вечеринка какая-то.

Это не безумие . Это прям фу.., - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала фото с вызывающим макияжем.

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