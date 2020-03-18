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"Это просто фу": Седокову раскритиковали за постельную сцену

Комментариев: 2
Артистка показала, как записывают ее новое шоу - и вызвала споры в Сети.

"Это просто фу": Седокову раскритиковали за постельную сцену
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, получила новую порцию критики в Сети. В Инстаграм артистка выставила кадры со съемок своей новой откровенной передачи "Квартира 69".

На видео Анна вместе с тремя артистами кувыркается на постели и дурачится на камеру. Все участники действа одеты в яркие наряды. После кувыркания на кровати - герои ролика по очереди исполняют эротические танцы около стойки, поддерживающей осветительный прибор.

#этобезумие

Второй день съёмок #квартира69 @69apt объявляю открытым!

@klavakoka - one love ❤, - написала Седокова.
 

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Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на такой перфоманс - и написали гневные комментарии в Сети:

  • Костюмы как у клоунов, сексуальности ноль, в восьмидесятых застряли..
  • Фрики
  • Какая-то пародия😂😃и кривляние
  • В зеленом это парень,как так можно,жесть
  • Фуууу👎
  • Провал 🤦‍♀️Это никто смотреть не будет
  • Свинг-вечеринка какая-то.
  • Это не безумие . Это прям фу.., - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала фото с вызывающим макияжем. 

 

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Теги: Анна Седокова, откровенное видео, стриптиз
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 12:38
Оценка:  -2
гость
ссать на вас ВЯЛИКИЕ )))) а толстый чел едет на евровиденье ))) САЛО УРОНИЛИ !!! ХЕРНЯМ САЛА !!!
ВыВсеВрети    18.03.2020, 13:08
Оценка:  0
ВыВсеВрети
болеешь, вЯликий?!...или такой родился???...гы-гы-гы
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