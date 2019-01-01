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Жена молодого бойфренда Седоковой показала умилительное фото сына

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Сана Тимма выставила "рождественский" снимок малыша.

Жена молодого бойфренда Седоковой показала умилительное фото сына
Жена молодого бойфренда Седоковой показала умилительное фото сына
instagram.com/janis.timma

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Супруга нового бойфренда певицы Анны Седоковой 27-летнего Яниса Тиммы умилила Сеть снимком подросшего малыша Кристиана в колпаке Санты. Фото Сана Тимма выставила в Инстаграм. Годовалый сын баскетболиста сидит в под елкой светлом кресле-мешке, одетый в красный реглан с рождественским оленем - и пытается улыбнуться.

Скриншот
 

Стоит отметить, что до сих пор неясно, общается ли Янис Тимма с ребенком после того, как закрутил роман с Седоковой. Сразу после скандального “откровения“ артистки - в прессе ходили слухи, что эпатажная певица “не пускает“ молодого любовника видеться с ребенком. К слову, в октябре 2019 Сана Тимма, с которой Янис прожил около 9 лет, эмоционально высказалась о Седоковой, назвав ее “с**кой с тремя детьми от трех разных мужей“, за что позже извинилась, сославшись на стресс. 

Ранее мы писали, что Анна Седокова очаровала Сеть снимком с новым возлюбленным.

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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