Узнайте, как звучать песни Время и Стекло в этническом стиле.

В стиле украинских народных песен: "Время и Стекло" перепели свои хиты instagram.com/vremyaisteklo

Известные украинские исполнители, участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) дали интервью программе “Світське життя“.

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Во время съемок ведущая проекта Катя Осадчая предложила дуэту, который на прошлой неделе объявил о прощальном туре, спеть свои известные композиции в стиле украинских народных песен.

Так, Дорофеева под акомпанемент Завгороднего исполнила трек “Навернопотомучто“ на мотив “Несе Галя воду“, хит “404“ на мотив “Ой, на горі два дубки“, а компрзицию “Имя 505“ – “Ти ж мене підманула“.

Видео необычного исполнения хитов группы “Время и Стекло“, появилось в официальном Инстаграм-аккаунте программы “Світське життя“.

“Время и Стекло" переспівують свої найпопулярніші хіти на мотив українських народних пісень💙💛 Як вам експерименти з бубном?“, - говорится в публикации.

Ранее “Время и Стекло“ рассказали о ревности и взаимной симпатии.

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