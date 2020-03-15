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В стиле украинских народных песен: "Время и Стекло" перепели свои хиты

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Узнайте, как звучать песни Время и Стекло в этническом стиле.
В стиле украинских народных песен: "Время и Стекло" перепели свои хиты
В стиле украинских народных песен: "Время и Стекло" перепели свои хиты
instagram.com/vremyaisteklo

Известные украинские исполнители, участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) дали интервью программе “Світське життя“.

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Во время съемок ведущая проекта Катя Осадчая предложила дуэту, который на прошлой неделе объявил о прощальном туре, спеть свои известные композиции в стиле украинских народных песен.

Так, Дорофеева под акомпанемент Завгороднего исполнила трек “Навернопотомучто“ на мотив “Несе Галя воду“, хит “404“ на мотив  “Ой, на горі два дубки“, а компрзицию “Имя 505“ – “Ти ж мене підманула“. 

Видео необычного исполнения хитов группы “Время и Стекло“, появилось в официальном Инстаграм-аккаунте программы “Світське життя“.

“Время и Стекло" переспівують свої найпопулярніші хіти на мотив українських народних пісень💙💛 Як вам експерименти з бубном?“, - говорится в публикации.

Ранее “Время и Стекло“ рассказали о ревности и взаимной симпатии.

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив
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Источник: Ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  17.03.2020, 14:05
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