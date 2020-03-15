Надя и Позитив сделали откровенное признание.

"Время и Стекло" рассказали о ревности и взаимной симпатии ivona)bigmir.net

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На днях “Время и Стекло“ объявили о распаде. Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) решили пойти по разным дорогам после 10-летнего успеха дуэта.

Теперь артисты рассказали о симпатии и ревности, с которой они сталкивались. Леша признался, что поначалу его жена ревновала к партнерше по дуэту.

Это было к Наде и достаточно длительный период времени. Но это можно понять, потому что мы начали проводить время друг с другом, а не со своими вторыми половинками, - рассказал он.

Надя также столкнулась с ревностью близкого человека. Однако девушка с пониманием отнеслась к реакции своего супруга Владимира Дантеса.

Он святой человек. Я бы хотела научиться его мудрости. Я бы его придушили, если бы он вел себя так в клипах.

Ранее Ирина Горовая и Потап прокомментировали распад группы “Время и Стекло“.

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