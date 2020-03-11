Теперь официально: "Время и Стекло" объявили о распаде

Надя Дорофеева и Позитив записали видеообращение, в котором сообщили, что "Время и Стекло" готовится к прощальному туру.

Во вторник, 10 марта популярная украинская группа “Время и Стекло“ презентовала 5-минутный клип на песню “Навсегда/никогда“. В новом ролике Надя Дорофеева и Позитив смотрят на большом экране архивные видео со своих репетиций, съемок клипов и различных выступлений. В конце ролика артисты плачут и обнимаются с сотрудниками продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Читай также: “Откуда столько энергии?“: Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео

Отметим, что это видео коллектив подписал, как “Время истекло“. В комментариях под клипом поклонники дуэта предположили, что таким образом “Время и Стекло“ решили объявить о распаде.

А в среду, 11 марта, на официальном ютуб-канале дуэта появилось видеообращение Нади Дорофеевой и Позитива. Артисты заявили, что ролик “Время истекло“ стал их последним клипом. Звезды отметили, что они были участниками группы почти 10 лет, но всегда наступает момент, когда нужно двигаться дальше. Сейчас “Время и Стекло“ готовится к прощальному туру. Последний концерт состоится 11 сентября в Дворце “Украина“ в Киеве.

“В этом году группе исполняется 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как “Время и Стекло“. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. “Время и Стекло“ – это путешествие, судьба, счастье, кайф, трудности… и, конечно, огромная любовь. Спасибо, что прошли с нами этот огромный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам“, - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что зажигательные Mozgi презентовали клип на трек “Девчонка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.