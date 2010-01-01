Какими треками запомнится творчество группы .

Эпоха на стиле: ТОП-10 знаковых треков "Время и стекло" instagram.com/vremyaisteklo

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Сегодня, 11 марта, мега популярная поп-группа “Время и стекло“, которая недавно отметила свое 10-летие, официально объявила о завершении проекта. На Youtube-канале коллектива появилось видео, в котором Надя Дорофеева и Позитив анонсировали прощальный тур и большой концерт во Дворце украина, который состоится в сентябре 2020.

После объявления о распаде группы очень многим любителям украинской поп-музыки стало, как в песне “ВИС“ - “почему-то грустно“ - и есть, ведь, отчего грустить. За время своего существования музыканты кардинально перевернули представление публики об украинской поп-музыке: почти каждый новый трек и клип - удивлял, эпатировал и задавал тренд. Да что там говорить, если добрую половину песен “ВИС“ быстро и прочно растянули на цитаты - “Мама-мама, я у тебя на стиле?“

Предлагаем вспомнить самые знаковые, на наш взгляд, хиты Время и стекло - и еще раз насладиться драйвом и позитивом.

Так выпала карта (2010)

Самый первый трек “ВИС“, на слова из продюсера Потапа, сразу же наметил яркую фишку группы - согласитесь, не все музыканты способны говорить о личном, используя метафоры по типу “Под каким теперь паролем заходить мне на страницы о любви“. Ну, и, как говорится, понеслось...

Кафель (2011)

Один из самых позитивно-настроенных и мотивирующих треков украинской музыки - “Когда тебя забили в угол - не забивайся в гугл“ - и этим все сказано. Песня и клип, которые снова шокировали и очаровали публику.

Время и Стекло feat. Потап - Слеза

Еще одним знаковым треком стала песня, которую музыканты исполнили вместе со своим продюсером - щемящая лирика...

Кароче (2013)

Клип на эту песню собрал 108 млн. просмотров на Youtube, и боимся даже представить, сколько раз цитировался поклонниками: “Кароче, юбку покороче..Я вообще без заморочек“.

Имя 505 (2015)

А хит 2015-го года, скорее всего, известен каждому украинцу, у которого, простите, есть уши. Сложно представить себе такой “утюг“, из которого бы он не играл. К слову, на “Имя любимое мое“ сделали множество пародий - иногда даже смешных, например “Вымя“ Чоткого пацы.

На стиле (2017)

Ну, и куда же без эпохального “На стиле“. Весьма вероятно, что моду на это словосочетание и состояние души ввели в Украине именно “ВИС“. Эх....уходит эпоха.

Тролль (2017)

Еще одна песня-тренд. Вот уже несколько лет каждый второй украинец отвечает на злобную или неожиданную шутку фразой: “Ты меня не тролль“ и хитро улыбается. Клип на хит посмотрели 168 444 999 раз.

Дим (2019)

А в прошлом году случился еще один эксперимент - ВИС выпустили первый и, как оказалось, единственный - украиноязычный трек. “Дим“ порвал все хит-парады и дэнсполы.

Мой парень лох (2019)

Еще один хит прошлого года - “Мой парень лох“. Уже по традиции ВИС умело эпатировали и зажгли.

Время истекло

А буквально на днях вышел клип на прощальный трек группы под названием “Время истекло“ - игра слов, а какая эмоция. В клипе артисты смотрят свои старые записи - и это очень трогательно.

Ранее мы писали, что Mozgi выпустили новый клип на песню “Девчонка“.

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