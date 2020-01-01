"Нереально красивая": Тина Кароль поразила жарким фото
Украинская исполнительница, тренер шоу “Голос країни“ и судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль обожает радовать подписчиков результатами своих откровенных фотосессий.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала соблазнительный черно-белый кадр. На снимке Тина сидит на полу в черном боди и колготах со стрелкой спереди. Руки певица положила на стул. Автором фото выступила Анна Гончарова.
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Поклонники Кароль принялись активно осыпать ее комплиментами в комментариях под снимком.
- Красотка♥️
- С самого утра и уже убила своей красотой🤤❤️
- КАКАЯ КРАСИВАЯ❤️
- Боже, Тина, вы нереально красивая❤️❤️❤️
- Ой какая 😍😍😍
- Восхищаюсь тобой🔥🔥🔥
- захотелось побыть стулом 🤪
- Бомба🔥🔥🔥💣
- Вауууу красоточкааааа 😘😘😘 👑👑👑
- Офигенная😻🔥🔥, - пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала все, что думает о Кошевом и Притуле.
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