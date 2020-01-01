Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Нереально красивая": Тина Кароль поразила жарким фото

Комментариев: 0
Певица поделилась в соцсети соблазнительным кадром.
"Нереально красивая": Тина Кароль поразила жарким фото
"Нереально красивая": Тина Кароль поразила жарким фото
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница, тренер шоу “Голос країни“ и судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль обожает радовать подписчиков результатами своих откровенных фотосессий.

Читай также: Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от коронавируса

Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала соблазнительный черно-белый кадр. На снимке Тина сидит на полу в черном боди и колготах со стрелкой спереди. Руки певица положила на стул. Автором фото выступила Анна Гончарова.

Тина Кароль
Тина Кароль
Скриншот

Читай также: “Голос країни-10“: Где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн

Поклонники Кароль принялись активно осыпать ее комплиментами в комментариях под снимком.

  • Красотка♥️
  • С самого утра и уже убила своей красотой🤤❤️
  • КАКАЯ КРАСИВАЯ❤️
  • Боже, Тина, вы нереально красивая❤️❤️❤️
  • Ой какая 😍😍😍
  • Восхищаюсь тобой🔥🔥🔥
  • захотелось побыть стулом 🤪
  • Бомба🔥🔥🔥💣
  • Вауууу красоточкааааа 😘😘😘 👑👑👑
  • Офигенная😻🔥🔥, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала все, что думает о Кошевом и Притуле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь