В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Нацотборе: видео

Певица ошеломила акробатическими трюками.

Выступление Тины Кароль в финале Нацотбора на "Евровидение 2020" Instagram

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Украинская певица Тина Кароль в субботу вечером, 22 февраля, устроила настоящее стриптиз-шоу во время своего выступления на Национальном отборе на “Евровидение 2020“.

Судья Нацотбора исполнила попурри из трех своих песен. Так, сначала на сцене Тина появилась в мужском костюме и спела композицию “Вильна“, продемонстрировав стойку на руках.

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После этого она начала раздеваться. Оставшись в одном черном боди певица исполнила свой хит “Ніжно“, демонстрируя акробатические движения на стуле.

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Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами в социальных сетях.

“Богиня украинской сцены и музыки“

“Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!“

“Дуже гарна. Дуже гарний виступ“

“Огонь на сцене, дело голоса Тины“, - пишут комментаторы.

Накануне Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора “Евровидение 2020“.

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