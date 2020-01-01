В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Нацотборе: видео
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Украинская певица Тина Кароль в субботу вечером, 22 февраля, устроила настоящее стриптиз-шоу во время своего выступления на Национальном отборе на “Евровидение 2020“.
Судья Нацотбора исполнила попурри из трех своих песен. Так, сначала на сцене Тина появилась в мужском костюме и спела композицию “Вильна“, продемонстрировав стойку на руках.
После этого она начала раздеваться. Оставшись в одном черном боди певица исполнила свой хит “Ніжно“, демонстрируя акробатические движения на стуле.
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Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами в социальных сетях.
- “Богиня украинской сцены и музыки“
- “Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!“
- “Дуже гарна. Дуже гарний виступ“
- “Огонь на сцене, дело голоса Тины“, - пишут комментаторы.
Накануне Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора “Евровидение 2020“.
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