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В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Нацотборе: видео

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Певица ошеломила акробатическими трюками.
Выступление Тины Кароль в финале Нацотбора на "Евровидение 2020"
Выступление Тины Кароль в финале Нацотбора на "Евровидение 2020"
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Украинская певица Тина Кароль в субботу вечером, 22 февраля, устроила настоящее стриптиз-шоу во время своего выступления на Национальном отборе на “Евровидение 2020“. 

Судья Нацотбора исполнила попурри из трех своих песен. Так, сначала на сцене Тина появилась в мужском костюме и спела композицию “Вильна“, продемонстрировав стойку на руках.

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После этого она начала раздеваться. Оставшись в одном черном боди певица исполнила свой хит “Ніжно“, демонстрируя акробатические движения на стуле. 

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Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами в социальных сетях.

  • “Богиня украинской сцены и музыки“
  • “Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!“
  • “Дуже гарна. Дуже гарний виступ“
  • “Огонь на сцене, дело голоса Тины“, - пишут комментаторы.

Накануне Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора “Евровидение 2020“.

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Теги: Тина Кароль, Нацотбор на Евровидение 2020
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