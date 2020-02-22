Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты финала
В субботу, 22 февраля, состоялся долгожданный финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ . В прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали выступления всех финалистов.
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В роли ведущего Нацотбора вновь выступил Сергей Притула. А ведущим бэкстейджа стал Владимир Бирюков. Оценивали выступления участников финала певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.
По результатам двух полуфиналов Нацотбора 2020 в финале приняли участие следующие исполнители:
- 1. KRUTЬ
- 2. Jerry Heil
- 3. Go-A
- 4. David Axelrod
- 5. KHAYAT
- 6. TVORCHI
Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступили победительница “Евровидения 2016“ Джамала и нынешние судьи проекта - Тина Кароль и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
По результатам судейского и зрительского голосования стало известно имя представителя Украины на “Евровидении 2020“. Им стал победитель Нацотбора 2020 - группа Go-A.
Результаты финала Нацотбора на “Евровидение-2020“:
Смотреть онлайн финал Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“:
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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