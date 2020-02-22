Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нацотбор на "Евровидение 2020": Результаты финала

Комментариев: 3
22 февраля состоялся финал Нацотбора Украины на "Евровидение 2020", в котором приняли участие 6 конкурсантов.
Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть финал
Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть финал
instagram.com/stbua

В субботу, 22 февраля, состоялся долгожданный финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ . В прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший показали выступления всех финалистов.

Читай также: “Евровидение 2020“: Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров

В роли ведущего Нацотбора вновь выступил Сергей Притула. А ведущим бэкстейджа стал Владимир Бирюков. Оценивали выступления участников финала певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

По результатам двух полуфиналов Нацотбора 2020 в финале приняли участие следующие исполнители:

  • 1. ​KRUTЬ
  • 2. Jerry Heil
  • 3. Go-A
  • 4. David Axelrod
  • 5. KHAYAT
  • 6. TVORCHI

Финалисты Нацотбора
Финалисты Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua

Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступили победительница “Евровидения 2016“ Джамала и нынешние судьи проекта - Тина Кароль и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

По результатам судейского и зрительского голосования стало известно имя представителя Украины на “Евровидении 2020“. Им стал победитель Нацотбора 2020 - группа Go-A.

Победитель Нацотбора на
Победитель Нацотбора на "Евровидение 2020"
instagram.com/eurovision.ua

Результаты финала Нацотбора на “Евровидение-2020“:

Результаты финала Нацотбора 2020
Результаты финала Нацотбора 2020
Скриншот с видео

Смотреть онлайн финал Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
za4arovanaj    22.02.2020, 23:43
Оценка:  0
za4arovanaj
ужассссс. Невже немає у нас талановитих, гарних і співочих...
Черговий провал!
гость  (аноним)  22.02.2020, 21:02
Оценка:  0
гость
После песни Сердючки "Сделай дождь из шампанского", песни конкурсантов показались такими тусклыми и непрезентабельными. Думаю, с этой песней Данилко победил бы. Песня - формат ЕВ, зажигательная, просто клёвая.
pусский  (аноним)  22.02.2020, 19:03
Оценка:  +1
pусский
С такой парашей сразу отказывайтесь от участия, там 6 уёбков!
Духовный_скреп    22.02.2020, 20:19
Оценка:  0
Духовный_скреп
Тебя,лапоть,спросить забыли)))Кстати,русский,ты русский какой народности будешь:мордвин,чуваш,мокша,кары м,кержак,мещеряк,али ещё какой?)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь