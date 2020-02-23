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Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора "Евровидение 2020"

Комментариев: 1
Певица считает, что выбрала для себя "не тот" конкурс.
Jerry Heil
Jerry Heil
Instagram

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Украинская певица Jerry Heil, которая принимала участие в Национальном отборе на “Евровидение 2020“, прокомментировала финал конкурса. Напомним, что вчера вечером, 22 февраля, был определен исполнитель, который отправится в этом году Нидерланды.

В финале Нацотбора Jerry Heil с песней Vegan заняла последнюю позицию в турнирной таблице. Триумфатором стала группа Go_A, набрав наибольшее количество голосов.

На своей странице в Инстаграм Jerry Heil отреагировала на результаты финала и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается.

Пожевана, но не проглочена. Или как там говорят..? Думаете, я на депресушке горшочком поехала? Но я действительно сделала выводы из этого чудесного жизненного урока. И основной вывод такой: я просто выбрала не тот конкурс. Увидимся на танцах со звездами, - написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожована, але не проковтнута👻 чи як там кажуть..?🤓 Слізний пост в обід напишу, добре? А то настрій такий хороший зранку😆 Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? . Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок ТАКИЙ: Я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками😆 #пресвиходь #VEGANjerryheil

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil)  

Ранее Jerry Heil написала саундтрек для проекта “Від пацанки до панянки“.

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Теги: Jerry Heil, Нацотбор Евровидение 2020, Евровидение 2020
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.02.2020, 12:30
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Это кто вообще такая ? Что за овца ?
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