Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора "Евровидение 2020"
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Украинская певица Jerry Heil, которая принимала участие в Национальном отборе на “Евровидение 2020“, прокомментировала финал конкурса. Напомним, что вчера вечером, 22 февраля, был определен исполнитель, который отправится в этом году Нидерланды.
В финале Нацотбора Jerry Heil с песней Vegan заняла последнюю позицию в турнирной таблице. Триумфатором стала группа Go_A, набрав наибольшее количество голосов.
На своей странице в Инстаграм Jerry Heil отреагировала на результаты финала и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается.
Пожевана, но не проглочена. Или как там говорят..? Думаете, я на депресушке горшочком поехала? Но я действительно сделала выводы из этого чудесного жизненного урока. И основной вывод такой: я просто выбрала не тот конкурс. Увидимся на танцах со звездами, - написала девушка.
Пожована, але не проковтнута👻 чи як там кажуть..?🤓 Слізний пост в обід напишу, добре? А то настрій такий хороший зранку😆 Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? . Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок ТАКИЙ: Я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками😆 #пресвиходь #VEGANjerryheil
Ранее Jerry Heil написала саундтрек для проекта “Від пацанки до панянки“.
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