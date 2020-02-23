Jerry Heil прокомментировала финал Нацотбора "Евровидение 2020"

Певица считает, что выбрала для себя "не тот" конкурс.

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Украинская певица Jerry Heil, которая принимала участие в Национальном отборе на “Евровидение 2020“, прокомментировала финал конкурса. Напомним, что вчера вечером, 22 февраля, был определен исполнитель, который отправится в этом году Нидерланды.

В финале Нацотбора Jerry Heil с песней Vegan заняла последнюю позицию в турнирной таблице. Триумфатором стала группа Go_A, набрав наибольшее количество голосов.

На своей странице в Инстаграм Jerry Heil отреагировала на результаты финала и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается.

Пожевана, но не проглочена. Или как там говорят..? Думаете, я на депресушке горшочком поехала? Но я действительно сделала выводы из этого чудесного жизненного урока. И основной вывод такой: я просто выбрала не тот конкурс. Увидимся на танцах со звездами, - написала девушка.

Ранее Jerry Heil написала саундтрек для проекта “Від пацанки до панянки“.

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