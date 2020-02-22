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"Евровидение 2020": Стало известно, кто представит Украину

Комментариев: 3
Узнайте имя победителя Нацотбора Украины на "Евровидение 2020".
"Евровидение 2020": Стало известно, кто представит Украину
"Евровидение 2020": Стало известно, кто представит Украину
instagram.com/stbua

В субботу, 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“, во время которого назвали имя победителя.

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Так, по результатам судейского и зрительского голосования первое место в финале Нацотбора заняла группа Go-A. Именно этот коллектив представит Украину на песенном конкурсе “Евровидение 2020“ в Роттердаме, Нидерланды.

Видео выступления победителя Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“: 

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Нацотбор на Евровидение 2020, Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.02.2020, 22:50
Оценка:  -2
гость
Ужас!!!Какая-то самодеятельность.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.02.2020, 22:42
Оценка:  -3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Это дно.
внучка_Сердючки    22.02.2020, 22:40
Оценка:  +1
внучка_Сердючки
Молодцы! Удачи!
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