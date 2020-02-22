"Евровидение 2020": Стало известно, кто представит Украину

Узнайте имя победителя Нацотбора Украины на "Евровидение 2020".

В субботу, 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“, во время которого назвали имя победителя.

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Так, по результатам судейского и зрительского голосования первое место в финале Нацотбора заняла ​группа Go-A. Именно этот коллектив представит Украину на песенном конкурсе “Евровидение 2020“ в Роттердаме, Нидерланды.

Видео выступления победителя Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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