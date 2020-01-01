Певица высказала свое мнение по поводу двух ведущих .

Честное признание: Тина Кароль рассказала все, что думает о Кошевом и Притуле пресс-служба

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Тина Кароль не часто радует своих поклонников участием в игровых программах. Но для Нового канала певица сделала исключение. Впервые она будет бороться за 80 тысяч гривен в шоу «СуперИнтуция». Ее противник – опытный игрок Евгений Кошевой.

– Кошевой – душка, – говорит Тина Кароль. – Я восхищаюсь им как артистом. Он очень талантливый и порядочный человек. Когда на съемочной площадке собирается два парня, которые с юмором на «ты», девушке остается только смеяться.

Несколько лет назад ведущий Improv Live Show испытывал шестое чувство на Новом канале. Поэтому на съемках чувствовал себя, как рыба в воде. С Сергеем Притулой они устроили настоящий баттл остроумия!



Честное признание: Тина Кароль рассказала все, что думает о Кошевом и Притуле пресс-служба

Водопад из шуток останавливал только очередной выбор категории. «Перепало» от юмора и Тине. То ее смех сравнивали с криком чайки, то подкалывали певицу просьбами взять подсказку наощупь – когда нужно касаться незнакомца в ящике. Но на шуточки Кошевого и Притулы Тина не обижается.

– Мне очень нравится Сергей Притула как ведущий, – говорит певица. – В нем есть азарт и интрига. А съемки «СуперИнтуиции» были супер! Очень драйвовые. Я не ожидала, что будет столько шуток во время шоу.

Поможет ли чувство юмора Евгению Кошевому усыпить чутье Тины Кароль – узнаете в среду, 4 марта, в 19:00 на Новом канале в шоу «СуперИнтуиция».

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