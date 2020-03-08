Не пропустите первый эфир этапа вокальных боев на шоу "Голос країни-10"!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 8 марта, на телеканале 1+1 выйдет восьмой выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В новом эфире зрители увидят первый эфир этапа вокальных боев.

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Наставники проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделят вокалистов своих команд на пары и отправят их на “музыкальный поединок“. После выступления каждой пары тренер решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

Отметим, что участниками боев стали следующие конкусанты:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Галина Рудык, Александра Гарупа, Татьяна Игнатенко, Тамара Балюк, Анастасия Балог, Анджела Кансузян, Роман Сасанчин.

Читай также: Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко.

Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Василий Процюк, Денис Жупник, Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая.

Читай также: Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк, Никита Ходос, Мелен Пасса.

Смотрите анонс восьмого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 8.03.2020:

Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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