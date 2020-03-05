Слава Каминская стала на защиту бывшей жены рэпера Сереги

Солистка "НеАнгелов показала архивное фото из роддома и высказалась о конфликте Сереги и Полины Ололо.

Неделю назад экс-супруга рэпера Сереги, известного также под сценическим именем Полиграф ШарикOFF, Полина Ололо заявила, что бывший муж забрал у нее сыновей - Марка и Платона, и не дает с ними видится. Женщина призналась, что уже готовит документы в суд.

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Об конфликте Сереги и Полины решила высказаться участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала архивное фото из роддома, где она позирует с сыном Леонардом и дочерью Лаурой.

В описанию к снимку Каминская заявила, что в мире осталось мало мужчин, которые смогли достойно развестись с женой. По словам звезды, мужчина до и после расставания, это два совсем разных человека.

“Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди?😢 Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители?😩 Листаю ленту и кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? 🤦🏽‍♀️😳 Зачем? И, главное, ЗА ЧТО??? Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы заслуживает подобного отношения? Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети“, - написала Слава.

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В конце поста певица, которая недавно пережила развод, пожелала Полине Ололо, чтобы ее конфликт с экс-мужем Серегой поскорее разрешился.

“Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! @polina_lola, очень хочется, чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась 🙏🏼“, - подытожила Каминская.

Инстаграм Славы Каминской Скриншот

Ранее Слава Каминская похвасталась фото с кумиром.

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