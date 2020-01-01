"Моя главная поддержка": Слава Каминская похвасталась нежной фотосессией с мамой

Солистка "НеАнгелов" вместе с мамой приняла участие в фотосъемке для известного глянца.

Украинская исполнительница, участница музыкального коллектива “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась радостной новостью. Она впервые вместе с мамой снялась в фотосессии для глянца. Снимки родственниц появились в новом номере журнала “Viva!“.

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Несколько кадров с фотосессии Каминская показала на своей странице Инстаграм. На одном из фото Слава сидит на полу в пижаме черного цвета. А рядом позирует мама в белом наряде. Она нежно обнимает звездную дочь.

В описанию к фото певица рассказала, что благодарна маме за все. Ведь она в одиночку смогла “поставить на ноги“ двоих дочерей. Кроме того, артистка призналась, что еще никогда не была настолько близка с мамой, как сейчас.

“Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за всё: своё здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… ну и далее по списку)))🤣 Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила!👌🏼🙌🏼❤️Сейчас мама - моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу. В новом номере @viva_ukraine_magazine – мои тёплые воспоминания о детстве, нежные фото с мамой и много-много любви“, - написала Каминская.

Мама Славы Каминской Скриншот

Мама Славы Каминской Скриншот

Ранее Слава Каминская похвасталась фото с кумиром.

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