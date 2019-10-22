Рэпер Серега объяснил, почему хочет стать украинцем

Певец Серега (Полиграфф Полиграф ШарикOFF) признался, почему хочет получить украинское гражданство.

Известный белорусский рэпер, участник проекта “Танці з зірками 2019“ Серега (Полиграф ШарикOFF) признался, почему решил получить гражданство Украины. Об этом артист рассказал в программе “Життя відомих людей“.

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По словам певца, с 2014 года у него есть вид на жительство в нашей стране. Но сейчас Серега собирает необходимые документы для получения украинского гражданства.

“А гражданство я сейчас оформляю. Все по закону. Это целую кипу справок я должен собрать. Это не так просто – стать гражданином Украины. Вот то, что у меня дети граждане Украины – это не считается. То, что я пять лет прожил. Вид на жительство у меня, не нарушал закон, недвижимость – это не считается“, - сообщил исполнитель.

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Рэпер отметил, что многие люди мечтают жить в Украине потому, что здесь чувствуется “новая свобода“ и “новая эпоха“. Кроме того, Серега назвал Украину “лучшим вариантом“.

“Мне кажется, что многие люди, даже те, которые стесняются об этом говорить и никогда этого не скажут, с большой теплотой относятся к этой стране и мечтали бы здесь жить. Потому что лучший вариант – это Украина. И сейчас, когда новая надежда, новая свобода, новая вера, новая эпоха“, - заявил Серега.

Напомним, ранее Полиграф Шарикoff рассказал, на какой брак согласен.

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