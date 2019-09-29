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"Танці з зірками 2019": Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись в шоу

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Надежда Матвеева и Серега приняли участие в номере Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова.
"Танці з зірками 2019": Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись в шоу
"Танці з зірками 2019": Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись в шоу
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Вечер кинофильмов“. Звездные участники превратились в своих любимых героев. 

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Так, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в главных героев фильма “Семейка Аддамсов“ – Мортишу и Гомеса и показали зажигательное ча-ча-ча.

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Кроме того, пара решила приобщить к своему выступлению бывших коллег по шоу “Танці з зірками 2019“. Так, в номере Ризатдиновой и Прохорова приняли участие Серега и Надежда Матвеева. Отметим, что рэпер и ведущая также примеряли образы с фильма “Семейка Аддамсов“. Серага перевоплотился в дяду Фестера, а Надежда - в бабушку Адамс.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Видео выступления Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова в шестом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 29.09.2019:

Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Анна Ризатдинова, Надежда Матвеева, Серега
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Источник: Ivonа bigmir)net

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