Надежда Матвеева и Серега приняли участие в номере Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова.

"Танці з зірками 2019": Надежда Матвеева и Серега неожиданно вернулись в шоу instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир проекта “Танці з зірками 2019“, который прошел под темой “Вечер кинофильмов“. Звездные участники превратились в своих любимых героев.

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Так, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в главных героев фильма “Семейка Аддамсов“ – Мортишу и Гомеса и показали зажигательное ча-ча-ча.

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Кроме того, пара решила приобщить к своему выступлению бывших коллег по шоу “Танці з зірками 2019“. Так, в номере Ризатдиновой и Прохорова приняли участие Серега и Надежда Матвеева. Отметим, что рэпер и ведущая также примеряли образы с фильма “Семейка Аддамсов“. Серага перевоплотился в дяду Фестера, а Надежда - в бабушку Адамс.

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Видео выступления Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова в шестом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 29.09.2019:

Посмотреть шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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